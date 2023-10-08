Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Chiharu Shida, Malah Minta Maaf ke Senior Gara-Gara Digosipkan Berpacaran

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |11:27 WIB
Kisah Chiharu Shida, Malah Minta Maaf ke Senior Gara-Gara Digosipkan Berpacaran
Pebulu tangkis ganda putri Jepang, Chiharu Shida (Foto: Badminton Photo)
KISAH Chiharu Shida, malah minta maaf ke seniornya, Kenta Nishimoto, gara-gara digosipkan berpacaran akan diulas Okezone. Ganda putri Jepang itu memang selalu jadi perbincangan publik di sosial media karena memiliki paras yang cantik dan menawan.

Bukan hanya parasnya yang cantik, partner dari Nami Matsuyama itu juga terkenal dengan sejumlah prestasinya. Di antaranya, Chiharu Shida/Nami Matsuyama sukses merebut gelar juara Indonesia Open 2021, All England 2022, Indonesia Open 2022, India Open 2023, hingga Canada Open 2023.

Menariknya, Chiharu Shida sempat diisukan memiliki hubungan spesial dengan kompatriotnya, Kenta Nishimoto. Gosip itu mencuat ke permukaan setelah Chiharu Shida dan Kenta Nishimoto kepergok makan bareng di salah satu tempat ketika berpartisipasi di Hong Kong Open 2023 pada 12-17 September lalu.

Momen tersebut disebarkan oleh akun Twitter @heytofans. Dalam unggahan foto itu, terlihat Chiharu Shida dan Kenta Nishimoto sedang asyik menikmati suasana makan berdua.

“Selamat Kenta,” tulis akun Twitter @heytofans yang menyertakan foto Kenta Nishimoto saat makan bareng dengan Chiharu Shida.

Tak pelak, kebersamaan dua pebulu tangkis asal Jepang itu pun langsung menggemparkan pencinta bulu tangkis dunia. Sehingga, Kenta Nishimoto dan Chiharu Shida langsung diisukan tengah berpacaran.

Namun, Chiharu Shida membantah isu itu dan memberikan klarifikasi di Intagram storiesnya @chiharushida. Pebulu tangkis 26 tahun itu menjelaskan dirinya hanya sekadar berteman dengan Kenta Nishimoto yang merupakan seniornya di Pelatnas Jepang.

