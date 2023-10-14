Pelatih Sebut Miskomunikasi Jadi Penyebab Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Tersingkir di Perempatfinal Arctic Open 2023

PENYEBAB ganda putra bulu tangkis Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, terhenti di perempatfinal Arctic Open 2023 terungkap. Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, menyebut miskomunikasi menjadi penyebab kekalahan Pramudya/Yeremia disikat ganda Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee.

Ya, langkah Pramudya/Yeremia terhenti di perempatfinal Arctic Open 2023 usai tumbang di tangan Man Wei Chong/Kai Wun Tee dalam laga yang digelar di Vantaa Energia Arena, Vantaa, Finlandia, Jumat 13 Oktober 2023. Ganda putra ranking 21 dunia itu kalah dua gim langsung dengan skor 20-22 dan 18-21.

Kegagalan itu terasa pahit karena Pramudya/Yeremia sejatinya unggul secara ranking BWF. Namun, kekalahan itu juga disorot karena Pramudya/Yeremia disinyalir tidak berkomunikasi sepanjang pertandingan.

Dugaan itu tampaknya benar. Aryono selaku pelatih memastikan kegagalan Pramudya/Yeremia disebabkan karena miskomunikasi dalam pertandingan tersebut. Aryono mengatakan, keduanya belum cair secara komunikasi.

“Sebelum berangkat, sebenarnya saya sudah bicara bertiga dengan Pramudya dan Yeremia dan mereka sudah tidak ada masalah,” kata Aryono dikutip dari akun instagram resmi PBSI (@badminton.ina), Sabtu (14/10/2023).

“Mungkin ada miskomunikasi yang masih belum bisa cair. Ternyata di Finlandia (Arctic Open) masih belum cair juga,” tambahnya.