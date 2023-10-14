Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Hentikan Paceklik Gelar Juara Ganda Putra Indonesia?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |15:08 WIB
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Hentikan Paceklik Gelar Juara Ganda Putra Indonesia?
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tampil di semifinal Arctic Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

MOHAMMAD Ahsan/Hendra Setiawan hentikan paceklik gelar juara ganda putra Indonesia? The Daddies -julukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan- menjadi satu-satunya wakil Indonesia di semifinal Arctic Open 2023 yang berlangsung di Finlandia.

Ahsan/Hendra lolos ke semifinal Arctic Open 2023 usai menyingkirkan wakil Republik Ceko, Ondrej Kral/Adam Mandrek di perempatfinal. Bermain di Vantaa Energia Arena, Finlandia, Jumat (13/10/2023), Ahsan/Hendra menang rubber game 21-10, 19-21, dan 21-10.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Kemenangan The Daddies atas Ondrej Kral/Adam Mandrek memang tidak mudah. Unggulan kelima tersebut harus menghabiskan waktu 38 menit untuk menaklukkan pasangan peringkat 59 dunia itu demi lolos ke empat besar Arctic Open 2023.

Di semifinal Arctic Open 2023, Ahsan/Hendra akan ditantang oleh unggulan keempat dari Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Duel kedua pasangan di semifinal turnamen BWF World Tour Super 500 ini bakal digelar pada Sabtu (14/10/2023).

Sebelumnya, Astrup/Rasmussen lolos ke semifinal usai menyingkirkan unggulan ketujuh asal Taiwan, Lee Yang/Wang Chi-Lin. Mereka cukup mengejutkan lantaran Lee Yang/Wang Chi-Lin ini merupakan juara Olimpiade Tokyo 2020.

Halaman:
1 2
