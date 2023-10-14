Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dulu Dihujat karena Lintasan Kotor, Kini Sirkuit Mandalika Dipuji Habis-habisan Para Pembalap MotoGP!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |21:11 WIB
Dulu Dihujat karena Lintasan Kotor, Kini Sirkuit Mandalika Dipuji Habis-habisan Para Pembalap MotoGP!
Marc Marquez kala balapan di MotoGP Mandalika 2023. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

DULU dihujat karena lintasan kotor, kini Sirkuit Mandalika dipuji habis-habisan para pembalap MotoGP! Bagi yang belum tahu, Sirkuit Mandalika kembali menjadi tuan rumah MotoGP Mandalika 2023 alias untuk kedua kalinya setelah debutnya pada 2022.

Pada MotoGP Mandalika 2022, Miguel Oliveira yang kini membela tim CryptoData RNF di MotoGP 2023 sukses meraih kemenangan. Namun, Sirkuit Mandalika saat itu sempat mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak, termasuk pembalap MotoGP 2022, yakni Pol Espargaro.

Sprint race MotoGP Mandalika 2023

Pasalnya, lintasan sepanjang 2,68 mil tersebut dianggap sangat kotor setelah hujan pada hari pertama atau Jumat pagi. Selain Pol Espargaro, Franco Morbidelli juga menyebut Sirkuit Mandalika sangat berbahaya bagi pembalap MotoGP yang harus membersihkan trek dengan motornya.

“Satu-satunya masalah adalah kami menghadapi situasi di pagi hari, di mana trek sangat, sangat, sangat kotor dan kemudian kami perlu melakukan beberapa putaran untuk setidaknya membersihkan lintasan," kata Pol Espargaro pada 2022, mengutip dari Motorsport.

Namun kini, Sirkuit Mandalika sebagai venue MotoGP Mandalika 2023 pada 13-15 Oktober ini justru mendapat pujian dari para pembalap MotoGP karena jauh lebih bagus, baik dari sisi permukaan, kebersihan, estetika, maupun fasilitas. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria.

“Saya keliling sirkuit dan ketemu beberapa pembalap yang menyempatkan diri keliling melihat kondisi sirkuit, mereka sendiri menyatakan kondisi sirkuit tahun ini jauh lebih bagus,” kata Priandhi di Mataram, dikutip dari ANTARA.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement