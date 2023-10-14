Dulu Dihujat karena Lintasan Kotor, Kini Sirkuit Mandalika Dipuji Habis-habisan Para Pembalap MotoGP!

DULU dihujat karena lintasan kotor, kini Sirkuit Mandalika dipuji habis-habisan para pembalap MotoGP! Bagi yang belum tahu, Sirkuit Mandalika kembali menjadi tuan rumah MotoGP Mandalika 2023 alias untuk kedua kalinya setelah debutnya pada 2022.

Pada MotoGP Mandalika 2022, Miguel Oliveira yang kini membela tim CryptoData RNF di MotoGP 2023 sukses meraih kemenangan. Namun, Sirkuit Mandalika saat itu sempat mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak, termasuk pembalap MotoGP 2022, yakni Pol Espargaro.

Pasalnya, lintasan sepanjang 2,68 mil tersebut dianggap sangat kotor setelah hujan pada hari pertama atau Jumat pagi. Selain Pol Espargaro, Franco Morbidelli juga menyebut Sirkuit Mandalika sangat berbahaya bagi pembalap MotoGP yang harus membersihkan trek dengan motornya.

“Satu-satunya masalah adalah kami menghadapi situasi di pagi hari, di mana trek sangat, sangat, sangat kotor dan kemudian kami perlu melakukan beberapa putaran untuk setidaknya membersihkan lintasan," kata Pol Espargaro pada 2022, mengutip dari Motorsport.

Namun kini, Sirkuit Mandalika sebagai venue MotoGP Mandalika 2023 pada 13-15 Oktober ini justru mendapat pujian dari para pembalap MotoGP karena jauh lebih bagus, baik dari sisi permukaan, kebersihan, estetika, maupun fasilitas. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria.

“Saya keliling sirkuit dan ketemu beberapa pembalap yang menyempatkan diri keliling melihat kondisi sirkuit, mereka sendiri menyatakan kondisi sirkuit tahun ini jauh lebih bagus,” kata Priandhi di Mataram, dikutip dari ANTARA.