Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Mandalika 2023: Jorge Martin Paling Cepat, Francesco Bagnaia Tak Masuk 10 Besar

HASIL latihan bebas 2 MotoGP Mandalika 2023 akan dibahas di sini. Jorge Martin dari Pramac Ducati menjadi yang tercepat pada sesi latihan yang dilaksanakan di Sirkuit Mandalika, Sabtu (14/10/2023) pagi WIB.

Pembalap asal Spanyol itu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 30,998 detik. Dia mengungguli Aleix Espargaro dari Aprilia Racing yang finis kedua.

Pembalap Aprilia lainnya, Maverick Vinales, melengkapi tiga besar dalam sesi pagi ini dengan waktu 1 menit 31,094 detik. Sementara itu, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) hanya mampu mencatatkan waktu 1 menit 31,630 detik dan menempati posisi ke-11.

Jalannya Latihan

Sesi latihan terakhir sebelum rangkaian akhir pekan di Sirkuit Mandalika 2023 berlangsung dengan cuaca yang cerah. Hampir semua pembalap menggunakan ban lunak baik di bagian depan ataupun belakang.

Aleix Espargaro menjadi yang tercepat terlebih dahulu pada awal sesi FP2 ini. Dia unggul 0,3 detik dari Francesco Bagnaia untuk sementara.

Espargaro kemudian mampu memperlebar raihan waktunya dari pembalap lainnya dengan 0,5 detik di atas yang lain. Fabio Quartararo sementara menempati posisi kedua, di depan Jorge Martin, Takaaki Nakagami, dan Bagnaia.

Augusto Fernandez terjatuh di Tikungan 1, dia terlihat tidak mengalami masalah apapun. Aprilia masih terus menjalani sesi yang cukup apik sejak latihan kemarin dengan Vinales yang kini mencatatkan waktu terbaik kedua sementara di belakang Espargaro.