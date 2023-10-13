Berapa Harga Motor MotoGP Ducati? Tembus Rp34 Miliar!

BERAPA harga motor MotoGP Ducati menarik dikulik. Ternyata, harga motor yang digunakan para pembalap top MotoGP, mulai dari Francesco Bagnaia hingga Jorge Martin, itu mencapai miliaran rupiah!

Sontak, harga motor MotoGP Ducati ini bakal membuat banyak orang kaget dan melongo. Tetapi, harga ini sesuai karena motor itu dirancang khusus dari sebuah pabrikan untuk lintasan trek balap.

Meski secara resmi motor balap tersebut tidak legal untuk dikendarai di lintasan umum, ada saja deretan miliarder yang tergiur atau bahkan sanggup menebus berapa pun harga yang ditawarkannya. Lantas berapakah harga yang dibandrol untuk menebus sebuah motor MotoGP Ducati?

Berapa Harga Motor MotoGP Ducati

Perlu diketahui, pabrikan motor Ducati tentu memiliki andalan kuda besi yang digunakan pada ajang trek lintasan balap MotoGP. Salah satunya adalah Ducati Desmosedici GP22.

Unit motor MotoGP Desmosedici GP22 dibekali dengan fitur supercanggih yang disesuaikan dengan standar regulasi balap FIM (Federation Internationale Motocycliste) dan Dorna. Maka jangan heran, harga sebuah unit MotoGP Ducati mematok harga yang fantastis.

Pada tipe Ducati Desmosedici GP Ducati membandrol harga sekira USD2,2 juta (sekira Rp34 miliar). Mengapa bisa mahal?