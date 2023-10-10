Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Deretan Momen Mental Baja Pebulu Tangkis Korea Selatan An Se-young saat Kesakitan Melawan Cedera

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |12:35 WIB
Deretan Momen Mental Baja Pebulu Tangkis Korea Selatan An Se-young saat Kesakitan Melawan Cedera
Tunggal putri asal Korea Selatan, An Se-young. (Foto: Instagram/a_sy_2225)
A
A
A

DERETAN momen mental baja pebulu tangkis Korea Selatan, An Se-young, saat kesakitan melawan cedera akan diulas Okezone. Tak dapat dimungkiri, tunggal putri berjuluk si Bocah Ajaib itu sudah bergelimang prestasi termasuk merebut gelar juara dunia di BWF World Championships 2023.

Saat ini, pemain jagoan Korea Selatan kelahiran 5 Februari 2002 itu pun bertengger kokoh sebagai tunggal putri yang menempati peringkat pertama dunia di ranking BWF. Padahal, An Se-young sejatinya baru berusia 21 tahun!

Di balik kesuksesannya itu, An Se-young dikenal sebagai pemain dengan tekad baja. Terbukti, cedera yang dialaminya tak bisa menghalangi performa apik sang perebut medali emas Asian Games 2023 tersebut.

Untuk itu, deretan momen mental baja pebulu tangkis Korea Selatan, An Se-young, saat kesakitan melawan cedera menarik diulas. Salah satunya terjadi saat An Se-young bertanding di final Denmark Open 2021 melawan Akane Yamaguchi.

An Se-young

Saat itu, kemenangan sejatinya sudah ada di depan mata bagi An Se-young. Namun, Akane Yamaguchi yang bermain ngotot, membuat si Bocah Ajaib kehabisan napas dan kesakitan di paha kanannya di pengujung game kedua.

Akan tetapi, An Se-young secara luar biasa memaksa terus berjuang dan tak ingin menyerah begitu saja. Pada game ketiga, An Se-young harus kena kartu merah karena tak mengikuti instruksi dari wasit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
