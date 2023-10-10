Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jelang MotoGP Mandalika 2023, Para Pembalap Mulai Berdatangan ke Lombok

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:53 WIB
Jelang MotoGP Mandalika 2023, Para Pembalap Mulai Berdatangan ke Lombok
Aleix Espargaro sudah tiba di Lombok untuk hadapi MotoGP Mandalika 2023. (Foto: Instagram/aleixespargaro)
A
A
A

LOMBOK - Para pembalap MotoGP mulai berdatangan ke Lombok jelang seri Indonesia yang berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 13-15 Oktober 2023. Terlihat ada Aleix Espargaro (Aprilia Racing), Marc Marquez (Repsol Honda), dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) yang telah hadir untuk beraksi di MotoGP Mandalika 2023.

Hal itu terlihat dalam beberapa unggahan di media sosial para pembalap dan juga promotor MotoGP di Indonesia, @themandalikagp. Dalam unggahan yang disebar hari ini, terlihat sudah ada tiga pembalap yang tiba di Lombok.

"Para pembalap sudah mulai berdatangan nih di Mandalika," tulis keterangan di unggahan @themandalikagp, Selasa (10/10/2023).

MotoGP Mandalika 2023

"Minka langsung sambut para pembalap di pintu kedatangan bandara Internasional Lombok," lanjutnya.

Selain Aleix Espargaro, Marc Marquez, dan Fabio Quartararo, beberapa pembalap lain juga diketahui sudah tiba di Lombok terlebih dahulu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement