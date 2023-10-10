Jelang MotoGP Mandalika 2023, Para Pembalap Mulai Berdatangan ke Lombok

Aleix Espargaro sudah tiba di Lombok untuk hadapi MotoGP Mandalika 2023. (Foto: Instagram/aleixespargaro)

LOMBOK - Para pembalap MotoGP mulai berdatangan ke Lombok jelang seri Indonesia yang berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 13-15 Oktober 2023. Terlihat ada Aleix Espargaro (Aprilia Racing), Marc Marquez (Repsol Honda), dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) yang telah hadir untuk beraksi di MotoGP Mandalika 2023.

Hal itu terlihat dalam beberapa unggahan di media sosial para pembalap dan juga promotor MotoGP di Indonesia, @themandalikagp. Dalam unggahan yang disebar hari ini, terlihat sudah ada tiga pembalap yang tiba di Lombok.

"Para pembalap sudah mulai berdatangan nih di Mandalika," tulis keterangan di unggahan @themandalikagp, Selasa (10/10/2023).

"Minka langsung sambut para pembalap di pintu kedatangan bandara Internasional Lombok," lanjutnya.

Selain Aleix Espargaro, Marc Marquez, dan Fabio Quartararo, beberapa pembalap lain juga diketahui sudah tiba di Lombok terlebih dahulu.