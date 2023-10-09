NBA Luncurkan Video Kampanye Everyones Game Jelang Musim 2023-2024

NBA meluncurkan kampanye bertajuk 'NBA is Everyone's Game' jelang tip-off musim kompetisi 2023-2024. Video tersebut dapat disaksikan di berbagai platform media sosial NBA serta aplikasi NBA.

Joel Embiid dan empat kali NBA All-Star Jayson Tatum menjadi perhatian utama dalam jajaran pemain NBA di video kampanye itu. Ada pula Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope, Bradley Beal, De'Aaron Fox, dan Zach LaVine, yang menyempatkan waktu di tengah persiapan jelang NBA 2023-2024.

Setiap pemain menunjukan semangat baru yang mereka bawa ke musim ini - berupaya lebih keras, bergerak lebih cepat, melompat lebih tinggi - serta mengajukan pertanyaan sederhana “How You Like Me Now?” kepada mereka yang ragu. Frasa itu juga digunakan sebagai judul soundtrack di film ini.

Para bintang juga mengajak para penggemar NBA untuk ikut serta dalam acara tip-off yang merupakan “Everyone’s Game”. Kampanye ini menampilkan kameo dari empat kali juara WNBA, Sue Bird dan dua kali juara Piala Dunia FIFA, Alex Morgan yang memberikan dukungan mereka serta mengaminkan mindset juara para pemain dengan pernyataan, “Now this, I like.”

Kampanye "Everyone's Game" mengacu kepada keseimbangan yang kuat dalam NBA di tengah musim paling kompetitif yang pernah ada. Kampanye yang muncul di lebih dari 215 negara dan wilayah ini melambangkan kekuatan dari olahraga basket dalam menyatukan semua orang.