MOTOGP

3 Penyebab Valentino Rossi Miliki Banyak Fans di MotoGP, Nomor 1 Faktor Kepribadian

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |02:06 WIB
3 Penyebab Valentino Rossi Miliki Banyak Fans di MotoGP, Nomor 1 Faktor Kepribadian
Valentino Rossi miliki banyak fans hingga menjadi daya tarik utama MotoGP (Foto: MotoGP)
A
A
A

SEBANYAK tiga penyebab Valentino Rossi miliki banyak fans di MotoGP akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah kepribadian sang pembalap yang karismatik.

Selama bertahun-tahun, The Doctor – julukan Valentino Rossi – menjadi tokoh di MotoGP. Hingga kini, bahkan setelah pensiun, namanya masih menjadi salah satu daya tarik utama di ajang kelas balap MotoGP.

Valentino Rossi

Sebab, Rossi memiliki fans yang begitu banyak di seluruh dunia. Apa yang menyebabkannya? Simak pembahasan di bawah ini.

Berikut 3 Penyebab Valentino Rossi Miliki Banyak Fans di MotoGP

3. Prestasi yang Luar Biasa

Valentino Rossi

Valentino Rossi merupakan salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah MotoGP, dengan sembilan gelar juara dunia. Prestasi ini telah menjadikannya sebagai salah satu legenda olahraga motor dunia.

Valentino Rossi berhasil meraih gelar juara dunia di kelas 125cc pada tahun 1997, kelas 250cc pada tahun 1999, dan kelas MotoGP pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009.

