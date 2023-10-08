3 Penyebab Valentino Rossi Miliki Banyak Fans di MotoGP, Nomor 1 Faktor Kepribadian

Valentino Rossi miliki banyak fans hingga menjadi daya tarik utama MotoGP (Foto: MotoGP)

SEBANYAK tiga penyebab Valentino Rossi miliki banyak fans di MotoGP akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah kepribadian sang pembalap yang karismatik.

Selama bertahun-tahun, The Doctor – julukan Valentino Rossi – menjadi tokoh di MotoGP. Hingga kini, bahkan setelah pensiun, namanya masih menjadi salah satu daya tarik utama di ajang kelas balap MotoGP.

Sebab, Rossi memiliki fans yang begitu banyak di seluruh dunia. Apa yang menyebabkannya? Simak pembahasan di bawah ini.

BACA JUGA: Alasan Terbesar Tim Ducati Larang Keras Marc Marquez seperti Valentino Rossi

Berikut 3 Penyebab Valentino Rossi Miliki Banyak Fans di MotoGP

3. Prestasi yang Luar Biasa





Valentino Rossi merupakan salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah MotoGP, dengan sembilan gelar juara dunia. Prestasi ini telah menjadikannya sebagai salah satu legenda olahraga motor dunia.

Valentino Rossi berhasil meraih gelar juara dunia di kelas 125cc pada tahun 1997, kelas 250cc pada tahun 1999, dan kelas MotoGP pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009.