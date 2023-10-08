Dipuji Fernando Alonso Setara Michael Schumacher, Max Verstappen Tersanjung

DIPUJI Fernando Alonso setara Michael Schumacher, Max Verstappen tersanjung. Namun, menurut pembalap Red Bull Racing tersebut pencapaiannya dengan sang legenda Ferrari masih jauh.

Verstappen hendak mengamankan gelar juara dunia ketiganya secara beruntun. Pembalap asal Belanda itu hanya memerlukan tiga poin lagi untuk mengamankan gelar juara dunia, yang bisa direngkuh dari sprint race di F1 GP Qatar 2023.

Prestasi itu didapat setelah bintang asal Belanda itu tampil sensasional sepanjang F1 20223. Dari 22 seri yang ada, dia telah naik podium 15 kali dengan torehan 13 kemenangan.

Yang lebih memukau lagi, pembalap berusia 26 tahun itu membukukan rekor terbaik sepanjang sejarah F1 dengan mengemas 10 kemenangan beruntun sebelum akhirnya putus di GP Singapura 2023. Alhasil, kini dia duduk nyaman di puncak klasemen dengan torehan 400 poin.

Oleh karena itu Alonso memujinya. Sebab menurut pembalap Aston Martin itu, Verstappen pantas masuk jajaran pembalap terhebat di era modern seperti Michael Schumacer, yang telah memiliki tujuh gelar juara dunia, sama dengan Lewis Hamilton.

Kendati demikian, Verstappen menanggapi pujian dari pembalap asal Spanyol itu dengan rendah hati. Dia merasa Schumacher berada dilevel yang berbeda dengannya karena dirinya masih belum tentu bisa menyamainya sebagai pembalap dengan gelar juara dunia terbanyak sepanjang sejarah F1.