Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Dipuji Fernando Alonso Setara Michael Schumacher, Max Verstappen Tersanjung

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |00:05 WIB
Dipuji Fernando Alonso Setara Michael Schumacher, Max Verstappen Tersanjung
Max Verstappen tersanjung disamakan dengan Michael Schumacher (Foto: REUTERS)
A
A
A

DIPUJI Fernando Alonso setara Michael Schumacher, Max Verstappen tersanjung. Namun, menurut pembalap Red Bull Racing tersebut pencapaiannya dengan sang legenda Ferrari masih jauh.

Verstappen hendak mengamankan gelar juara dunia ketiganya secara beruntun. Pembalap asal Belanda itu hanya memerlukan tiga poin lagi untuk mengamankan gelar juara dunia, yang bisa direngkuh dari sprint race di F1 GP Qatar 2023.

Max Verstappen

Prestasi itu didapat setelah bintang asal Belanda itu tampil sensasional sepanjang F1 20223. Dari 22 seri yang ada, dia telah naik podium 15 kali dengan torehan 13 kemenangan.

Yang lebih memukau lagi, pembalap berusia 26 tahun itu membukukan rekor terbaik sepanjang sejarah F1 dengan mengemas 10 kemenangan beruntun sebelum akhirnya putus di GP Singapura 2023. Alhasil, kini dia duduk nyaman di puncak klasemen dengan torehan 400 poin.

Oleh karena itu Alonso memujinya. Sebab menurut pembalap Aston Martin itu, Verstappen pantas masuk jajaran pembalap terhebat di era modern seperti Michael Schumacer, yang telah memiliki tujuh gelar juara dunia, sama dengan Lewis Hamilton.

Kendati demikian, Verstappen menanggapi pujian dari pembalap asal Spanyol itu dengan rendah hati. Dia merasa Schumacher berada dilevel yang berbeda dengannya karena dirinya masih belum tentu bisa menyamainya sebagai pembalap dengan gelar juara dunia terbanyak sepanjang sejarah F1.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement