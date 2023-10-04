4 Pelanggaran Dalam Permainan Catur dan Sanksi yang Harus Diterima Pemain

PELANGGARAN dalam permainan catur adalah tindakan yang dilakukan oleh pemain yang melanggar aturan permainan catur. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan hukuman, mulai dari peringatan hingga kekalahan.

Berikut adalah beberapa pelanggaran dalam permainan catur:

1. Langkah ilegal, adalah langkah yang dilakukan oleh bidak secara tidak sesuai dengan aturan. Contoh langkah ilegal adalah bidak bergerak mundur, pion bergerak lebih dari satu kotak, atau benteng bergerak miring.

2. Pelanggaran aturan sentuh-gerak, adalah tindakan pemain yang menyentuh bidak yang tidak mungkin dipindah. Contoh pelanggaran aturan sentuh-gerak adalah menyentuh bidak yang tidak memiliki gerakan mungkin, atau menyentuh bidak lawan yang tidak memiliki gerakan mungkin.

3. Kesalahan waktu, adalah tindakan pemain yang tidak menekan jam pada saat waktunya tiba.

4. Kecurangan, adalah tindakan pemain yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan lawan. Contoh kecurangan adalah menggunakan alat bantu elektronik, mendiskusikan permainan dengan orang lain, atau memperlambat permainan.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang beberapa pelanggaran tersebut:

1. Langkah ilegal

Langkah ilegal adalah pelanggaran yang paling umum terjadi dalam permainan catur. Langkah ilegal dapat terjadi karena pemain tidak memahami aturan permainan, atau karena pemain melakukan kesalahan.

2. Pelanggaran aturan sentuh-gerak

Pelanggaran aturan sentuh-gerak adalah pelanggaran yang juga sering terjadi. Pelanggaran ini biasanya terjadi karena pemain terburu-buru atau tidak memperhatikan.