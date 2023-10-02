Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Valentino Rossi Pernah Sebut Marc Marquez Bukan Musuh Terbesar di MotoGP

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |20:20 WIB
Kisah Valentino Rossi Pernah Sebut Marc Marquez Bukan Musuh Terbesar di MotoGP
Marc Marquez dan Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH Valentino Rossi pernah sebut Marc Marquez bukan musuh terbesar di MotoGP menarik diulas. Sebab, rivalitas Rossi dan Marc Marquez begitu panas kala masih berkarier di MotoGP.

Ya, sang legenda MotoGP, Valentino Rossi, tidak pernah lepas dari musuh besar sepanjang perjalanan kariernya. The Doctor -julukan Rossi- kerap berselisih dengan beberapa rider lainnya.

Valentino Rossi

Salah satu yang menarik perhatian dunia adalah rivalitas dirinya bersama pembalap jagoan Honda, yakni Marc Marquez. Saking panasnya, banyak yang menyebut Marquez merupakan musuh bebuyutan terbesar Rossi.

Tetapi, Valentino Rossi pernah mengatakan bahwa Marc Marquez bukalah musuh terbesarnya dalam sejarah MotoGP. Lantas, siapakah musuh bebuyutan dari peraih 9 gelar juara ini?

Marc Marquez Bukan Musuh Valentino Rossi

Banyak yang mengira sosok Marc Marquez yang menjadi rival abadi dari Valentino Rossi. Padahal kenyataanya, musuh terbesar dari pembalap The Doctor Marquez, melainkan ada 3 rider lain.

Merangkum dari Crash, Rossi tak memasukkan nama Marquez ke daftar musuh terbesar sepanjang kariernya di MotoGP. Ada 3 pembalap lain yang dipandangnya menjadi musuh besar, yaitu Jorge Lorenzo, Casey Stoner, dan Max Biaggi.

“Saya akan memilih Jorge Lorenzo, Casey Stoner dan Max Biaggi,” kata Rossi.

Tidak hanya itu, dari ketiga rival tersebut, secara spesifik dan detail, Valentino Rossi mengerucutkan menjadi satu nama rider yang merupakan musuh besar baginya. Dia adalah Max Biaggi.

“Duel dengan Biaggi sangat sulit sejak awal karena kami tidak pernah saling menyukai,” jelas Rossi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement