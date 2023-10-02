Kisah Valentino Rossi Pernah Sebut Marc Marquez Bukan Musuh Terbesar di MotoGP

KISAH Valentino Rossi pernah sebut Marc Marquez bukan musuh terbesar di MotoGP menarik diulas. Sebab, rivalitas Rossi dan Marc Marquez begitu panas kala masih berkarier di MotoGP.

Ya, sang legenda MotoGP, Valentino Rossi, tidak pernah lepas dari musuh besar sepanjang perjalanan kariernya. The Doctor -julukan Rossi- kerap berselisih dengan beberapa rider lainnya.

Salah satu yang menarik perhatian dunia adalah rivalitas dirinya bersama pembalap jagoan Honda, yakni Marc Marquez. Saking panasnya, banyak yang menyebut Marquez merupakan musuh bebuyutan terbesar Rossi.

Tetapi, Valentino Rossi pernah mengatakan bahwa Marc Marquez bukalah musuh terbesarnya dalam sejarah MotoGP. Lantas, siapakah musuh bebuyutan dari peraih 9 gelar juara ini?

Marc Marquez Bukan Musuh Valentino Rossi

Banyak yang mengira sosok Marc Marquez yang menjadi rival abadi dari Valentino Rossi. Padahal kenyataanya, musuh terbesar dari pembalap The Doctor Marquez, melainkan ada 3 rider lain.

Merangkum dari Crash, Rossi tak memasukkan nama Marquez ke daftar musuh terbesar sepanjang kariernya di MotoGP. Ada 3 pembalap lain yang dipandangnya menjadi musuh besar, yaitu Jorge Lorenzo, Casey Stoner, dan Max Biaggi.

“Saya akan memilih Jorge Lorenzo, Casey Stoner dan Max Biaggi,” kata Rossi.

Tidak hanya itu, dari ketiga rival tersebut, secara spesifik dan detail, Valentino Rossi mengerucutkan menjadi satu nama rider yang merupakan musuh besar baginya. Dia adalah Max Biaggi.

“Duel dengan Biaggi sangat sulit sejak awal karena kami tidak pernah saling menyukai,” jelas Rossi.