HOME SPORTS MOTOGP

Lintasan Sirkuit Motegi Basah, Francesco Bagnaia Puas Jadi Runner-up MotoGP Jepang 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |17:15 WIB
Lintasan Sirkuit Motegi Basah, Francesco Bagnaia Puas Jadi Runner-up MotoGP Jepang 2023
Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) puas jadi runner-up MotoGP Jepang 2023 (Foto: Reuters/Issei Kato)
A
A
A

MOTEGI - Francesco Bagnaia puas bisa finis kedua pada balapan MotoGP Jepang 2023 yang berlangsung dalam kondisi basah. Sebab, pembalap tim Ducati Lenovo itu tak pernah punya catatan bagus dalam kondisi wet race.

Balapan ke-14 MotoGP 2023 itu digelar di Sirkuit Twin Ring Motegi, Minggu (1/10/2023) siang WIB. Tepat sebelum start, hujan ringan mengguyur area sirkuit.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) melaju di lintasan basah Sirkuit Twin Ring Motegi pada MotoGP Jepang 2023 (Foto: Reuters/Issei Kato)

Jalannya balapan tersebut cukup menegangkan. Bahkan, red flag juga sempat dikibarkan karena hujan semakin deras. Karena derasnya hujan, balapan terpaksa harus selesai pada lap ke-13 dari seharusnya 24 putaran.

Bagnaia yang mampu finis di posisi dua mengaku sangat senang kendati Jorge Martin menempel ketat di papan klasemen pembalap. Sebab, ia tidak pernah punya pengalaman baik di lintasan basah.

“Saya sangat senang, lebih dari setelah menempati posisi kedua lainnya. Saya tahu betul betapa sulitnya memperebutkan posisi teratas di kondisi basah. Dan biasanya saya bukan seorang pesulap di lintasan basah," papar Bagnaia, dikutip dari Speedweek, Minggu (1/10/2023).

Lebih lanjut, Pecco mengakui ketika para pembalap harus mengganti motor karena balapan tiba-tiba diguyur hujan, menjadi situasi yang menegangkan baginya. Juara dunia MotoGP 2022 itu juga sempat tertinggal di belakang.

Halaman:
1 2
