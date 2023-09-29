NBA Jersey Day Kembali Hadir Jelang Musim 2023-2024 Bergulir

JAKARTA - NBA mengajak seluruh penggemar untuk rayakan Jersey Day keempat untuk menyambut musim reguler 2023-2024. Para penggemar bisa berpartisipasi dengan mengunggah konten mengenakan jersey NBA terbaik di seluruh platform media sosial.

Sudah lebih dari tiga bulan sejak Denver Nuggets memenangkan gelar juara NBA untuk pertama kalinya pada 2022-2023. Setelah musim yang penuh aksi legendaris itu, NBA 2023-2024 siap kembali menemani pencinta bola basket.

Rangkaian musim baru akan dimulai dengan Media Day pada Jumat (29/9/2023). Sementara itu, kamp-kamp pelatihan akan dimulai pada Rabu 3 Oktober 2023.

Itu artinya, pertandingan pramusim sudah semakin dekat. Sementara itu, malam pembukaan NBA 2023-2024 dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober.

Untuk menyambut keseruan ini, NBA kembali mengadakan NBA Jersey Day keempat pada 24 Oktober 2023. Penggemar di seluruh dunia diajak untuk merayakan para pemain dan tim jagoan dengan mengenakan jersey favorit pada malam pembukaan musim.