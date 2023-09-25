Tampil Luar Biasa di MotoGP India 2023, Jorge Martin Dapat Pujian dari Legenda

DANKAUR - Penampilan pembalap Prima Pramac, Jorge Martin, mencuri perhatian banyak publik di MotoGP India 2023. Rider asal Spanyol itu menunjukkan kualitasnya dengan finis di urutan kedua.

Adapun balapan tersebut digelar di Sirkuit Internasional Buddh, Dankaur, India, pada Minggu (24/9/2023). Pencapaian Jorge Martin kali ini terbilang luar biasa mengingat sejumlah kejadian yang dialaminya sepanjang balapan berlangsung.

Pembalap serba bisa, Sylvain Guintoli, pun turut memberikan komentar. Dia takjub dengan kemampuan fisik Martin selama balapan di trek baru tersebut.

Guintoli melihat Martin sejatinya nyaris dehidrasi menjelang akhir balapan. Dia membayangkan kondisi kepala Martin yang ditutup helm di bawah terik panas India.

Martin sempat kehilangan konsenterasi. Posisinya direbut oleh Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) jelang akhir balapan. Namun dia justru berhasil mengembalikkan posisinya tersebut.

"Itu adalah masalah konsentrasi. Dia digantung, di akhir balapan, secara fisik. Sepertinya kepalamu sedang dimasak di dalam helm! Anda kehilangan indera, Anda kehilangan penglihatan, Anda kehilangan ketajaman," jelas Guintoli, dipetik dari Crash, Minggu (24/9/2023).