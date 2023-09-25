Gagal Finis di F1 GP Jepang 2023, Sergio Perez: Ini Bencana Bagi Saya

GAGAL finis di F1 GP Jepang 2023, Sergio Perez berkisah tentang bagaimana balapan tersebut berjalan seperti bencana baginya. Pembalap Red Bull Racing tersebut berkisah tentang bagaimana sulitnya balapan tersebut.

Perez mengawali balapan di posisi kelima pada awal balapan di Sirkuit Suzuka, Jepang, pada Minggu (24/9/2023) siang WIB. Setelah mengalami berbagai masalah, pembalap asal Meksiko iu pun harus rela pulang tanpa poin.

"Itu adalah sebuah bencana karena saya langsung memulai balapan dengan buruk. Pada tikungan 1, Sainz dan Hamilton berada di kedua sisi saya, mereka memangkas bagian depan mobil saya dan setelah itu saya kehilangan sesuatu," ungkap Perez dilansir dari Speedweek, Senin (25/9/2023).

Perez memulai balapan dengan langsung kehilangan bagian depan mobilnya setelah disenggol Hamilton. Karena kejadian tersebut, dia harus masuk ke pit lebih cepat untuk mengganti bagian depan tersebut.

Tak hanya itu, pembalap yang akrab disapa Checo itu juga mendapatkan penalti lima detik pada balapan tersebut. Setelah itu, dia juga kembali kehilangan bagian depan mobilnya setelah bersinggungan dengan Kevin Magnussen saat mencoba untuk menyalipnya.