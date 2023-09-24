Marshal MotoGP India 2023 Lakukan Protes hingga Mogok Kerja Gara-Gara Tak Diberi Makan dan Minum

MARSHAL MotoGP India 2023 lakukan protes hingga mogok kerja gara-gara tak diberi makan dan minum oleh panitia. Para marshal harus rela menahan rasa lapar dan haus di tengah teriknya cuaca di India.

Sekadar diketahui, MotoGP India 2023 tengah digelar di Sirkuit Internasional Buddh, India, dari Jumat 22 September 2023 hingga Minggu 24 September 2023. Sirkuit Internasional Buddh sendiri merupakan sirkuit baru yang digunakan di MotoGP 2023.

Namun, hari pertama MotoGP India 2023 pada Jumat 22 September 2023 harus dibumbui protes dari sejumlah marshal. Menurut laporan dari Speed Week, mereka melakukan tugas yang berat tanpa pasokan konsumsi yang memadai.

Para marshal tidak mendapatkan air mineral dan makanan ringan untuk jeda istirahat makan siang. Akibatnya, sempat ada protes dari para marshal setelah sesi latihan bebas pertama. Bahkan, mereka sempat melakukan mogok kerja.

"Faktanya: Para marshal yang lapar dan haus melakukan pemogokan. Mereka juga menyediakan sesuatu untuk dibicarakan dengan cara lain," tulis laporan Speed Week, dikutip Minggu (24/9/2023).

Bagi yang belum tahu, marshal merupakan petugas yang bekerja ketika terjadi sebuah insiden di area lintasan MotoGP. Marshal selalu berdiri di sejumlah titik sirkuit saat pelaksanaan balapan.