Charles Leclerc Yakin Ferrari Sudah Banyak Belajar untuk Kalahkan Mercedes

SUZUKA - Charles Leclerc menyebut Scuderia Ferrari sudah belajar banyak untuk mengalahkan Mercedes AMG Petronas dalam perebutan posisi dua di klasemen konstruktor F1 2023. Ia optimistis The Prancing Horse bisa menggusur rivalnya itu.

Titel juara dunia konstruktor F1 2023 baru saja disegel Red Bull Racing. Hal itu terjadi setelah Max Verstappen memenangi balapan F1 GP Jepang 2023 di Sirkuit Suzuka, Minggu (24/9/2023) siang WIB.

Saat ini, Mercedes hanya tinggal bersaing dengan Ferrari di klasemen konstruktor. The Silver Arrow menempati posisi dua dengan nilai 305, unggul hanya 20 poin dari sang pesaing.

Leclerc pun optimistis timnya bisa terus menyaingi Mercedes. Hal ini seiring dengan pencapaian para pembalap Ferrari di beberapa balapan terakhir. Di Jepang saja, ia berhasil mengungguli duo Lewis Hamilton dan George Russell.

Pembalap asal Monaco itu finis keempat di depan Hamilton. Sedangkan sang rekan setimnya, Carlos Sainz Jr, berhasil mengakhiri lomba di posisi enam, atau di depan Russell.

"Mereka (Mercedes) kuat, dalam balapan mereka berhasil. Mereka membagi mobilnya, itu strategi yang menarik. Mereka kuat dalam balapan, di kualifikasi mereka sedikit lebih tidak konsisten," ungkap Leclerc, sebagaimana dimuat Crash, Minggu (24/9/2023).