Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Charles Leclerc Yakin Ferrari Sudah Banyak Belajar untuk Kalahkan Mercedes

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |23:23 WIB
Charles Leclerc Yakin Ferrari Sudah Banyak Belajar untuk Kalahkan Mercedes
Charles Leclerc yakin Scuderia Ferrari akan mengalahkan Mercedes (Foto: Reuters/Issei Kato)
A
A
A

SUZUKA - Charles Leclerc menyebut Scuderia Ferrari sudah belajar banyak untuk mengalahkan Mercedes AMG Petronas dalam perebutan posisi dua di klasemen konstruktor F1 2023. Ia optimistis The Prancing Horse bisa menggusur rivalnya itu.

Titel juara dunia konstruktor F1 2023 baru saja disegel Red Bull Racing. Hal itu terjadi setelah Max Verstappen memenangi balapan F1 GP Jepang 2023 di Sirkuit Suzuka, Minggu (24/9/2023) siang WIB.

Duo Scuderia Ferrari Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr melaju pada F1 GP Jepang 2023 (Foto: Reuters/Androniki Christodoulou)

Saat ini, Mercedes hanya tinggal bersaing dengan Ferrari di klasemen konstruktor. The Silver Arrow menempati posisi dua dengan nilai 305, unggul hanya 20 poin dari sang pesaing.

Leclerc pun optimistis timnya bisa terus menyaingi Mercedes. Hal ini seiring dengan pencapaian para pembalap Ferrari di beberapa balapan terakhir. Di Jepang saja, ia berhasil mengungguli duo Lewis Hamilton dan George Russell.

Pembalap asal Monaco itu finis keempat di depan Hamilton. Sedangkan sang rekan setimnya, Carlos Sainz Jr, berhasil mengakhiri lomba di posisi enam, atau di depan Russell.

"Mereka (Mercedes) kuat, dalam balapan mereka berhasil. Mereka membagi mobilnya, itu strategi yang menarik. Mereka kuat dalam balapan, di kualifikasi mereka sedikit lebih tidak konsisten," ungkap Leclerc, sebagaimana dimuat Crash, Minggu (24/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement