HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Ngaku Beruntung Bisa Naik Podium di Sprint Race MotoGP India 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |23:30 WIB
Marc Marquez <i>Ngaku</i> Beruntung Bisa Naik Podium di Sprint Race MotoGP India 2023
Marc Marquez (Repsol Honda) mencium medali usai finis ketiga pada Sprint Race MotoGP India 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

DANKAUR - Marc Marquez kembali naik podium pada Sprint Race MotoGP India 2023, Sabtu (23/9/2023) sore WIB, di Sirkuit Internasional Buddh, Dankaur. Pembalap tim Repsol Honda itu mengaku beruntung bisa finis di posisi tiga.

Sekadar informasi, podium pertama diraih Marquez juga pada Sprint Race, tepatnya seri perdana MotoGP 2023 di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal, Maret silam. Sudah cukup lama sang ikon MotoGP modern tidak naik podium lagi.

Marc Marquez (Repsol Honda, 93) melaju di depan Brad Binder (Red Bull KTM, 33) pada Sprint Race MotoGP India 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)

Marquez finis di posisi ketiga dengan waktu 1,016 detik di belakang Francesco Bagnaia yang menjadi runner-up. Balapan sendiri dimenangi Jorge Martin dengan jarak cukup jauh dari posisi dua.

Sukses kembali naik podium, Marquez masih merasa rendah diri. Ia mengaku cukup beruntung bisa mendapatkan hasil itu karena masalah yang dialami pembalap lain.

"Saya diuntungkan dengan berada di posisi yang baik setelah tikungan pertama. Karena (Luca) Marini terjatuh, (Marco) Bezzecchi melebar dan posisinya turun, jadi dua pembalap yang sebenarnya lebih cepat dari saya tidak ada di depan saya," ungkap Marquez dilansir dari Speedweek, Sabtu (23/9/2023).

"Brad Binder juga hanya memulai balapan dari posisi ke-13. Hal-hal itu memberikan peluang kepada saya untuk bisa naik podium," tambah pria asal Spanyol tersebut.

Halaman:
1 2
