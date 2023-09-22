Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Herry IP Fokus Benahi Komunikasi Tim Ganda Campuran Indonesia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |02:13 WIB
Herry IP Fokus Benahi Komunikasi Tim Ganda Campuran Indonesia
Herry IP fokus membenahi komunikasi pemain-pemain ganda campuran Indonesia (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Herry Iman Pierngadi (Herry IP) sudah tahu apa yang menjadi kekurangan tim ganda campuran Indonesia yakni aspek komunikasi. Ia akan fokus membenahi hal itu dalam beberapa waktu ke depan.

Seperti diketahui, Herry baru resmi ditunjuk menangani skuad ganda campuran sejak 1 September 2023. Beberapa hari ini, ia langsung terjun menangani Rinov Rivaldy dkk usai pulang dari China Open dan Hong Kong Open 2023.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari beraksi di perempatfinal Australia Open 2023 (Foto: PBSI)

Salah satu hal utama yang ingin dibenahi Herry saat ini adalah komunikasi. Pelatih kelahiran Pangkalpinang itu menilai komunikasi dari para pemainnya dengan pasangan masing-masing saling naik turun.

Terlebih dengan kondisi yang seringkali pemain merasa kesal ketika pasangannya bermain kurang baik. Herry ingin memberi pengertian tentang hal ini kepada anak didiknya tersebut.

"Yang paling utama komunikasi mereka. Komunikasinya kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang, saling harus satu komunikasi, kedua saling harus saling percaya. Ini yang harus dijaga," ucap Herry kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Pelatnas PBSI, Rabu 20 September 2023.

"Kadang-kadang ketika salah satunya mainnya jelek, yang satu ngambek, itu yang harus disinkronkan, ketemu," lanjut Coach Naga Api.

Halaman:
1 2
