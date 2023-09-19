Patahkan Dominasi Max Verstappen di F1 GP Singapura 2023, Carlos Sainz Jr Makin Nyaman dengan Mobilnya

PATAHKAN dominasi Max Verstappen di F1 GP Singapura 2023, Carlos Sainz Jr mengaku makin nyaman dengan mobilnya. Sang pembalap Scuderia Ferrari sukses memenangkan balapan di Sirkuit Marina Bay pada Minggu (17/9/2023) malam WIB.

Balapan seri ke-15 itu berlangsung sengit hingga lap terakhir. Sainz hanya unggul 0,812 detik di depan Lando Norris yang finis di posisi kedua.

Lewis Hamilton melengkapi podium dengan finis ketiga. Dengan demikian, balapan akhir pekan kemarin merupakan pertama kalinya tidak ada pembalap Red Bull di podium pada F1 2023.

"Sejak jeda musim panas, saya akhirnya merasa cukup nyaman dengan mobil ini lagi yang membuat saya bisa berkontribusi dengan sempurna," ungkap Sainz dilansir dari Speedweek, Minggu (17/9/2023).

"Dan jika sudah merasa nyaman dengan mobil, saya bisa percaya sepenuhnya dan itu terbayar lunas, terutama dengan rute seperti di Singapura ini," tambahnya.