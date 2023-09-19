Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Patahkan Dominasi Max Verstappen di F1 GP Singapura 2023, Carlos Sainz Jr Makin Nyaman dengan Mobilnya

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |03:01 WIB
Patahkan Dominasi Max Verstappen di F1 GP Singapura 2023, Carlos Sainz Jr Makin Nyaman dengan Mobilnya
Carlos Sainz Jr raih kemenangan di F1 GP Singapura 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PATAHKAN dominasi Max Verstappen di F1 GP Singapura 2023, Carlos Sainz Jr mengaku makin nyaman dengan mobilnya. Sang pembalap Scuderia Ferrari sukses memenangkan balapan di Sirkuit Marina Bay pada Minggu (17/9/2023) malam WIB.

Balapan seri ke-15 itu berlangsung sengit hingga lap terakhir. Sainz hanya unggul 0,812 detik di depan Lando Norris yang finis di posisi kedua.

Carlos Sainz

Lewis Hamilton melengkapi podium dengan finis ketiga. Dengan demikian, balapan akhir pekan kemarin merupakan pertama kalinya tidak ada pembalap Red Bull di podium pada F1 2023.

"Sejak jeda musim panas, saya akhirnya merasa cukup nyaman dengan mobil ini lagi yang membuat saya bisa berkontribusi dengan sempurna," ungkap Sainz dilansir dari Speedweek, Minggu (17/9/2023).

"Dan jika sudah merasa nyaman dengan mobil, saya bisa percaya sepenuhnya dan itu terbayar lunas, terutama dengan rute seperti di Singapura ini," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement