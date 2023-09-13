Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Asian Games 2022: Petembak Vidya Rafika Targetkan Medali Emas

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |06:05 WIB
Asian Games 2022: Petembak Vidya Rafika Targetkan Medali Emas
Vidya Rafika akan turun di nomor 50 meter rifle putri pada Asian Games 2022 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Petembak Indonesia, Vidya Rafika Rahmatan Toyyiba, cukup percaya diri memasang target di Asian Games 2022 yang akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Fika -sapaan akrabnya- bertekad untuk menyabet medali emas di ajang multievent antar negara-negara Asia itu.

Fika direncanakan turun pada nomor 50 meter rifle putri di ajang Asian Games 2023. Saat ini, dia sedang fokus mengikuti pemusatan latihan di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, untuk terus mempertajam skill menembaknya.

Petembak berusia 22 tahun itu pun menggantungkan target setinggi mungkin di ajang empat tahunan tersebut. Dia berambisi untuk bisa membawa pulang medali emas ke Tanah Air.

“Secara pribadi saya ingin sukses di Asian Games, semoga bisa mendapatkan medali emas,” kata Fika dikutip dari laman resmi Kemenpora, Selasa (12/9/2023).

Kendati ambisius, Fika mengerti bahwa perjuangannya tidaklah mudah untuk mendapat medali emas. Pasalnya, dia akan berjumpa dengan lawan-lawan kuat dari utusan tuan rumah, India serta Jepang.

Namun, petembak asal Depok itu tak gentar melihat peta persaingan yang ada. Dia bakal berlatih sekeras mungkin untuk bisa menampilkan yang terbaik demi bisa mencapai targetnya.

Halaman:
1 2
