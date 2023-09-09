Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kevin Sanjaya/Rinov Rivaldy dan Marcus Gideon/Rehan Naufal Kusharjanto Masuk Daftar Reserve di Denmark Open 2023, Langsung Jadi Sorotan!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |05:00 WIB
Kevin Sanjaya/Rinov Rivaldy dan Marcus Gideon/Rehan Naufal Kusharjanto Masuk Daftar Reserve di Denmark Open 2023, Langsung Jadi Sorotan!
Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dipecah untuk Denmark Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

KEVIN Sanjaya/Rinov Rivaldy dan Marcus Gideon/Rehan Naufal Kusharjanto masuk daftar reserve di Denmark Open 2023. Hal ini tentunya langsung menjadi sorotan para pencinta bulu tangkis Indonesia.

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya telah berpisah selama beberapa bulan terakhir. Sebab, Marcus terpaksa menepi akibat operasi dan memerlukan waktu lama untuk pulih.

Marcus Fernaldi Gideon

Sementara itu, Kevin Sanjaya telah dipasangkan dengan Rahmat Hidayat. Namun, duet Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat hingga kini masih belum melakoni debutnya.

Alih-alih debut dengan Rahmat Hidayat, kini ada kabar mengejutkan yang datang dari Denmark Open 2023. Dalam turnamen tersebut, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon didaftarkan untuk nomor ganda putra.

Namun, mereka tidak lagi menjadi pasangan. Kevin dipasangkan dengan Rinov Rivaldy sedangkan Marcus bersama Rehan Naufal Kusharjanto. Kedua pasangan tersebut masuk dalam daftar reserve keenam dan ketujuh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/40/3087846/kisah-mohammad-ahsan-bengong-saat-ketinggalan-0-17-dari-jagoan-malaysia-mimiknya-memelas-D3aPBONKJg.jpg
Kisah Mohammad Ahsan Bengong saat Ketinggalan 0-17 dari Jagoan Malaysia, Mimiknya Memelas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/40/3075601/hasil-16-besar-denmark-open-2024-lawan-mundur-rinov-rivaldy-pitha-mentari-dapat-tiket-perempatfinal-QfZE1Hqap8.jpg
Hasil 16 Besar Denmark Open 2024: Lawan Mundur, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dapat Tiket Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/40/2907853/pukulan-tipuan-mohammad-ahsan-bikin-kagok-soh-wooi-yik-komentator-bwf-langsung-heboh-6PBUNxxD5A.jpg
Pukulan Tipuan Mohammad Ahsan Bikin Kagok Soh Wooi Yik, Komentator BWF Langsung Heboh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/40/2907687/jadwal-wakil-indonesia-di-hari-kedua-french-open-2023-7-wakil-siap-rebut-tiket-16-besar-termasuk-anthony-ginting-hingga-bagas-maulana-shohibul-fikri-8ACVf4DFaJ.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Hari Kedua French Open 2023: 7 Wakil Siap Rebut Tiket 16 Besar, Termasuk Anthony Ginting hingga Bagas Maulana/Shohibul Fikri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/40/2907501/sikap-respek-dan-rendah-hati-aaron-chia-soh-wooi-yik-saat-kalahkan-bagas-fikri-di-denmark-open-2023-KgqqjDC63S.jpg
Sikap Respek dan Rendah Hati Aaron Chia/Soh Wooi Yik saat Kalahkan Bagas/Fikri di Denmark Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/40/2907304/update-ranking-bwf-kelar-denmark-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-terjun-bebas-bagas-maulana-shohibul-fikri-naik-2-posisi-AQKkXuCVN7.jpg
Update Ranking BWF Kelar Denmark Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Terjun Bebas, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Naik 2 Posisi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement