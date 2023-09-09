Kevin Sanjaya/Rinov Rivaldy dan Marcus Gideon/Rehan Naufal Kusharjanto Masuk Daftar Reserve di Denmark Open 2023, Langsung Jadi Sorotan!

KEVIN Sanjaya/Rinov Rivaldy dan Marcus Gideon/Rehan Naufal Kusharjanto masuk daftar reserve di Denmark Open 2023. Hal ini tentunya langsung menjadi sorotan para pencinta bulu tangkis Indonesia.

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya telah berpisah selama beberapa bulan terakhir. Sebab, Marcus terpaksa menepi akibat operasi dan memerlukan waktu lama untuk pulih.

Sementara itu, Kevin Sanjaya telah dipasangkan dengan Rahmat Hidayat. Namun, duet Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat hingga kini masih belum melakoni debutnya.

Alih-alih debut dengan Rahmat Hidayat, kini ada kabar mengejutkan yang datang dari Denmark Open 2023. Dalam turnamen tersebut, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon didaftarkan untuk nomor ganda putra.

Namun, mereka tidak lagi menjadi pasangan. Kevin dipasangkan dengan Rinov Rivaldy sedangkan Marcus bersama Rehan Naufal Kusharjanto. Kedua pasangan tersebut masuk dalam daftar reserve keenam dan ketujuh.