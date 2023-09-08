Advertisement
SPORTS NETTING

Perempatfinal China Open 2023: Jonatan Christie Lancarkan Psy War kepada Shesar Hiren Rhustavito

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |02:08 WIB
Perempatfinal China Open 2023: Jonatan Christie Lancarkan <i>Psy War</i> kepada Shesar Hiren Rhustavito
Jonatan Christie siap menghadapi Shesar Hiren Rhustavito di perempatfinal China Open 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

CHANGZHOU - Jonatan Christie melancarkan perang urat syaraf kepada Shesar Hiren Rhustavito jelang duel pada perempatfinal China Open 2023 Super 1000. Ia bertekad untuk memperbaiki performanya yang belum baik di China Open 2023.

Jojo melakukan comeback atas Brian Yang di babak 16 besar China Open 2023 yang digelar pada Kamis 7 September 2023 di Olympic Sports Center Gynmasium, Changzhou, China. Kalah telak 12-21 di gim pertama, ia menyapu dua gim tersisa dengan 21-15 dan 21-14.

Shesar Hiren Rhustavito

Jonatan mengungkapkan agak kesulitan untuk mengontrol pukulannya di gim pertama. Alhasil, pukulan-pukulannya tidak akurat dan sering kali menyangkut di net.

“Di gim pertama sisi lapangan itu ternyata anginnya kencang dan shuttlecock saat posisinya enak untuk menyerang malah tiba-tiba berhenti jadi pukulan saya banyak yang tidak pas,” kata Jonatan dikutip dari rilis PBSI, Jumat (8/9/2023).

Pada gim kedua, Jonatan mampu menguasai jalannya permainan. Pemain asal Jakarta itu bisa menemukan sentuhan terbaiknya lagi dan merebut kemenangan dengan skor 21-15.

Lalu, pertarungan sengit kembali terjadi di gim ketiga. Jonatan dengan nyaman mengontrol permainan dan mendapatkan poin demi poin lewat serangan-serangan apiknya yang membawanya unggul 17-10 sebelum akhirnya menang dengan skor 21-14.

“Di gim kedua, lawan beberapa kali bermain dengan ulet dan itu membuat saya kurang sabar tetapi saya mencoba belajar lagi supaya lebih tenang. Akhirnya dia yang kewalahan sendiri. Di gim ketiga sudah semakin nyaman karena sudah tahu situasi dan kondisinya,” jelas pemain berusia 25 tahun itu.

