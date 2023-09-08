Advertisement
BASKET

Lama Waktu Permainan Bola Basket dan Aturannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |02:38 WIB
Lama Waktu Permainan Bola Basket dan Aturannya
Permainan bola basket di FIBA World Cup 2023 (Foto: REUTERS)
LAMA waktu permainan bola basket dan aturannya akan diulas agar dapat diketahui. Permainan bola basket telah menjadi salah satu olahraga paling populer di seluruh dunia. Pada dasarnya, permainan basket dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing terdiri dari 5 pemain.

Tujuan masing-masing tim adalah untuk mencetak poin ke keranjang lawan dan untuk mencegah tim lain mencetak poin. Tim yang mencetak jumlah poin lebih banyak pada akhir waktu permainan akan menjadi pemenangnya.

Sama seperti olahraga lainnya, basket juga memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh pemainnya. Namun, aturan pada bola basket dapat berbeda tergantung dengan tingkat permainannya ataupun dimana pertandingan itu digelar.

Contohnya, aturan basket internasional yang ditetapkan oleh Federation International Basketball Association (FIBA) berbeda dengan yang diterapkan oleh National Basketball Association (NBA) di Amerika.

Berikut adalah garis besar aturan dalam permainan bola basket.

1. Waktu permainan

Pertandingan bola basket dilakukan dalam 4 kuarter dengan masing-masing kuarter berdurasi 10 menit. Akan ada jeda permainan 20 menit sebelum pertandingan dijadwalkan dimulai.

Pada jeda antara kuarter pertama dan kuarter kedua (babak pertama), antara kuarter ketiga dan keempat (babak kedua) dan sebelum masing-masing kuarter di babak overtime, terdapat jeda waktu selama 2 menit. Dan pada paruh waktu permainan atau antara kuarter dua dan tiga, maka ada jeda selama 15 menit.

Jika skor imbang pada akhir kuarter keempat, permainan akan dilanjutkan dengan babak perpanjangan waktu yang masing-masing berdurasi 5 menit hingga menemukan pemenangnya.

