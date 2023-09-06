4 Defense di Luar Nalar Khas Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Nomor 1 Kokoh Bagai Karang!

EMPAT defense di luar nalar khas pebulu tangkis Mohammad Ahsan sangat menakjubkan. Ya, selain dikenal sangat santun, Babah juga dikenal memiliki skill mumpuni.

Oleh sebab itu, bersama Hendra Setiawan, Ahsan sukses meraih berbagai gelar, termasuk menjadi juara dunia sebanyak tiga kali. Lantas apa saja empat skill defense di luar nalar Mohammad Ahsan? Berikut ulasannya.

4. Defense Tarkam

Pada pertandingan semifinal World Tour Finals 2022, Mohammad Ahsan menunjukan skill tarkam saat berhadapan dengan wakil Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.

Pada momen itu, Ahsan melakukan pengembalian servis dengan pukulan diantara selangkangannya. Hal ini sontak membuat pasangan Malaysia terkejut. Alhasil, Ong/Teo tidak mampu mengantisipasi serangan lanjutan yang dilakukan Ahsan/Hendra.

3. Gagal Memukul yang Memecah Fokus

Di babak final World Tour Finals 2022, giliran pasangan China, Liu Yuchen/Ou Xuanyi yang dibuat tercengang oleh skill defense Mohammad Ahsan. Bagaimana tidak? pada momen itu Mohammad Ahsan sempat gagal memukul shuttlecock.

Namun dengan sigapnya, Ahsan kembali mengejar shuttlecock dan melakukan pukulan dari bawah sambil membelakangi lawan. Liu Yuchen dan Ou Xuanyi tak menyangka Ahsan akan melakukan pukulan seperti itu. Akibat terlalu yakin akan mendapat poin, pasangan China itu gagal fokus dan tidak mampu mengembalikan pukulan Ahsan.