Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Awali China Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Waspadai Hal Ini dari Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |02:01 WIB
Awali China Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Waspadai Hal Ini dari Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen
Fajar Alfian/Rian Ardianto hadapi Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen di babak pertama China Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

AWALI China Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto waspadai hal ini dari Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Ganda putra Indonesia, Fajar/Rian, mengaku tak mau menganggap remeh Astrup/Rasmussen yang punya permainan dan trik-trik di lapangan.

Fajar/Rian mewakili Indonesia di nomor ganda putra, yang ada lima pasang di China Open 2023 ini. Ajang tersebut bakal digelar di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China pada 5-10 September 2023.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Ganda putra nomor satu dunia itu akan mengawali turnamen dengan lawan yang berat. Terlebih, Astrup/Rasmussen baru saja menjadi finalis BWF World Championships 2023.

Tidak hanya itu, secara statistik dari tiga pertemuan, Fajar/Alfian juga kalah dari Astrup/Rasmussen (1-2). Sebab itu, Fajar mengatakan keduanya harus waspada penuh dengan ganda putra andalan Denmark tersebut.

"Kim/Anders sedang dalam penampilan terbaik dan kami harus lebih mewaspadainya. Pasti mereka lebih percaya diri. Bagaimana nanti tidak terpancing permainan dan trik-trik mereka di lapangan," kata Fajar dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (4/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/40/2880684/pesan-misterius-dewan-bwf-setelah-indonesia-gagal-total-di-china-open-2023-EpKwuSZoJ2.jpg
Pesan Misterius Dewan BWF Setelah Indonesia Gagal Total di China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880475/hasil-lengkap-final-china-open-2023-viktor-axelsen-tak-terbendung-china-borong-2-gelar-juara-PLffXVVYBX.jpg
Hasil Lengkap Final China Open 2023: Viktor Axelsen Tak Terbendung, China Borong 2 Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880248/takluk-di-perempatfinal-china-open-2023-bagas-maulana-shohibul-fikri-salut-dengan-semangat-pasangan-korea-RnKSPGAUKQ.jpg
Takluk di Perempatfinal China Open 2023, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Salut dengan Semangat Pasangan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880190/penyebab-jonatan-christie-kalah-dari-viktor-axelsen-di-semifinal-china-open-2023-CdC2iB9Rn9.jpg
Penyebab Jonatan Christie Kalah dari Viktor Axelsen di Semifinal China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880095/shesar-hiren-langsung-alihkan-fokus-ke-hong-kong-open-2023-usai-tersingkir-dari-china-open-2023-7feLMfeGCY.jpg
Shesar Hiren Langsung Alihkan Fokus ke Hong Kong Open 2023, Usai Tersingkir dari China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880093/tersingkir-di-perempatfinal-china-open-2023-shesar-hiren-rhustavito-akui-ketangguhan-jonatan-christie-P7enlxR0G0.jpg
Tersingkir di Perempatfinal China Open 2023, Shesar Hiren Rhustavito Akui Ketangguhan Jonatan Christie
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement