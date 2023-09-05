Awali China Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Waspadai Hal Ini dari Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen

AWALI China Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto waspadai hal ini dari Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Ganda putra Indonesia, Fajar/Rian, mengaku tak mau menganggap remeh Astrup/Rasmussen yang punya permainan dan trik-trik di lapangan.

Fajar/Rian mewakili Indonesia di nomor ganda putra, yang ada lima pasang di China Open 2023 ini. Ajang tersebut bakal digelar di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China pada 5-10 September 2023.

Ganda putra nomor satu dunia itu akan mengawali turnamen dengan lawan yang berat. Terlebih, Astrup/Rasmussen baru saja menjadi finalis BWF World Championships 2023.

Tidak hanya itu, secara statistik dari tiga pertemuan, Fajar/Alfian juga kalah dari Astrup/Rasmussen (1-2). Sebab itu, Fajar mengatakan keduanya harus waspada penuh dengan ganda putra andalan Denmark tersebut.

"Kim/Anders sedang dalam penampilan terbaik dan kami harus lebih mewaspadainya. Pasti mereka lebih percaya diri. Bagaimana nanti tidak terpancing permainan dan trik-trik mereka di lapangan," kata Fajar dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (4/9/2023).