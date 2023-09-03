Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Berangkat ke Negeri Tirai Bambu, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Diliputi Kepercayaan Diri Jelang China Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |02:00 WIB
Berangkat ke Negeri Tirai Bambu, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Diliputi Kepercayaan Diri Jelang China Open 2023
Apriyani Rahayu/Siti Fadia berangkat ke China untuk China Open 2023 (Foto: PBSI)
BERANGKAT ke Negeri Tirai Bambu, Apriyani Rahayu/Siti Fadia diliputi kepercayaan diri jelang China Open 2023. Sebab, ganda putri Indonesia itu sukses mencapai final di BWF World Championships 2023 pada pekan lalu.

Para jagoan bulu tangkis Indonesia akan beralih kepada China Open 2023 pada pekan depan. Ada 16 utusan untuk lima sektor dalam ajang yang bakal digelar di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, pada 5-10 September mendatang.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Tim bulu tangkis Indonesia berangkat ke China pada Sabtu (2/9/2023) siang WIB. Mereka bertolak dari Bandara International Soekarno-Hatta dengan menggunakan maskapai China Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ3038.

Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, mengatakan bahwa pasukanya sudah siap tempur. Dia menyebut konsistensi dan kepercayaan diri para pemainnya menjadi titik fokus yang harus ditingkatkan di China Open 2023 setelah tanpa gelar di BWF World Championships 2023.

“Tim ganda putra dalam keadaan sehat dan siap berangkat ke China hari ini. Kami melakukan evaluasi dengan coba meningkatkan konsistensi dan kepercayaan diri," kata Aryono dikutip dari rilis PBSI, Sabtu (2/9/2023).

"Dari latihan lebih banyak ke teknik dari sisi akurasi, ketahanan dan sesi permainan," lanjutnya.

