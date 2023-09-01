Jadi Anak Didik Valentino Rossi, Francesco Bagnaia Justru Dinilai Mirip Jorge Lorenzo

JADI anak didik Valentino Rossi, Francesco Bagnaia justru dinilai mirip Jorge Lorenzo. Sang pembalap Ducati Lenovo kerap menjadi yang terdepan musim ini dan difavoritkan untuk kembali menjadi juara dunia.

Cristian Gabarrini selaku kepala mekanik Ducati mengatakan bahwa Bagnaia sangat peka dalam berbagai aspek. Menurutnya, Bagnaia memiliki kesamaan dengan legenda MotoGP, Jorge Lorenzo.

Gabarrini menilai bahwa Pecco – sapaan akrab Bagnaia – bisa memperpanjang tren positifnya di MotoGP musim ini. Dia pun diperkirakan bakal mendominasi lagi di paruh kedua musim ini.

Saat ini Pecco masih berada di puncak klasemen MotoGP 2023. Anak didik Valentino Rossi itu sukses mengoleksi poin sebanyak 251. Angka tersebut jauh mengungguli Jorge Martin yang duduk di peringkat kedua dengan 189 poin.

"Saya sangat menyukai [Andrea] Dovizioso, tetapi Pecco lebih sensitif. Bagnaia lebih melekat pada hal-hal tertentu, anggap saja seperti itu," ucap Gabarrini, dipetik dari Crash, Kamis (31/8/2023).

“Menurut saya, Andrea lebih unggul di area tertentu, sedangkan Pecco selalu mengincar kemenangan. Saya juga melihat hal ini pada Jorge Lorenzo, mereka berusaha memberikan yang terbaik secara ekstrem," lanjutnya.