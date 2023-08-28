Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Indonesia Arena Sajikan Banyak Permainan, Penonton FIBA World Cup 2023 Tak Perlu Khawatir Bosan Tunggu Laga Dimulai

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |01:03 WIB
Indonesia Arena Sajikan Banyak Permainan, Penonton FIBA World Cup 2023 Tak Perlu Khawatir Bosan Tunggu Laga Dimulai
Pengunjung bisa memanfaatkan berbagai permainan di FIBA World Cup 2023 (Andhika Huda/MPI)
JAKARTA - Penonton FIBA World Cup 2023 tak perlu khawatir bosan menunggu pertandingan dimulai. Pasalnya, pihak penyelenggara menyajikan banyak permainan di Indonesia Arena yang siap untuk menghibur mereka.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pada Minggu (27/8/2023), arena permainan di Indonesia Arena terletak di dua area. Kedua area bermain itu berlokasi di dekat pintu masuk tribun yang bertempat di lantai dua.

Area pertama menyajikan sejumlah permainan di dalam satu ruangan seperti lempar bola basket. Bahkan para penonton bisa mencicipi bermain basket dengan Virtual Reality alias VR.

Selain itu juga terdapat Playstation 5 yang menampilkan gim basket terkemuka, 2K23. Di samping permainan yang berkaitan dengan basket, juga ada permainan darts dan trampolin.

Salah satu penonton yang mencicipi permainan di area tersebut adalah Al (8) dan Fafa (5). Dua bocah asal Jakarta itu mengaku senang bisa menunggu pertandingan antara Kanada dan Lebanon pada hari ini sembari bermain bersama orangtua mereka.

