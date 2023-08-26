3 Pebulu Tangkis Dunia Ini Sukses Banting Setir jadi Penyanyi, Nomor 1 Musuh Bebuyutan Jonatan Christie

Lee Zii Jia, pebulu tangkis Malaysia yang nyatanya bisa bernyanyi (Foto: Twitter/BA_Malaysia)

TERDAPAT tiga pebulu tangkis dunia ini sukses banting setir jadi penyanyi. Suara emas mereka berhasil menarik perhatian publik dan menggaet brand untuk menjalin kerja sama.

Kecemerlangan dalam dua bidang yang berbeda ini menjadi sorotan. Keberhasilan pebulu tangkis yang menjadi penyanyi ini membuktikan bahwa tekad, dedikasi, dan semangat mengembangkan minat berbuah prestasi gemilang.

Berikut 3 pebulu tangkis dunia ini sukses banting setir jadi penyanyi melansir berbagai sumber pada, Jumat (25/08/23):

3. Wang Chi-lin





Alih-alih tampil di ajang Badminton Asia Championship pada 2020 lalu, Wang Chi-lin justru melakoni debut perdananya sebagai penyanyi. Ganda putra Tiongkok itu memamerkan suara merdunya lewat single berjudul “Kite”.

Melalui Instagram resminya, Senin (25/04/22) Wang Chi-lin mengunggah lagu terbarunya. Dia juga meminta penggemar untuk mendukung langkahnya sebagai penyanyi.

“Single pertama saja berjudul Kite kini ada di LINE Music, tolong jangan di-dislike dan dukung ya, jangan lupa nonton MV nya juga,” tulis Wang Chi-lin.

2. Goh Liu Ying





Mantan pebulu tangkis Malaysia, Goh Liu Ying, sukses banting setir jadi penyanyi. Peraih medali perak pada Olimpiade Rio 2016 menunjukan kebolehannya sebagai penyanyi dengan menyanyikan lagu berjudul “Happy Together”.

Lagu tersebut rilis untuk memperingati tahun baru 2023. Dalam video klip lagu tersebut, Goh Liu Ying tampil bersama sejumlah penyanyi kenamaan seperti Wind, Jeryl Lee, Lovell, Wind, Chen Yujia, dan Li Shibin.

Goh Liu Ying terlihat piawai membawakan setiap lirik dengan suara emasnya. Banyak badminton lover (BL) menyambut debut Goh Liu Ying sebagai penyanyi dengan suka cita.