Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023: Pebasket Oklahoma City Thunder Terpukau dengan Pendukung Latvia yang Guncang Indonesia Arena

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |03:03 WIB
FIBA World Cup 2023: Pebasket Oklahoma City Thunder Terpukau dengan Pendukung Latvia yang Guncang Indonesia Arena
Davis Bertrans terpukau dengan dukungan yang didapat Timnas Basket Latvia di Indonesia Arena (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

PEBASKET Oklahoma City Thunder, Davis Bertrans, mengaku terpukau dengan para pendukung Latvia yang guncang Indonesia Arena di laga perdana Grup H FIBA World Cup 2023. Kemenangan itu pun terasa spesial karena Latvia memiliki banyak penggemar yang datang langsung ke Indonesia.

Latvia dan Lebanon menjadi tim pertama yang bertanding di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta pada Jumat (25/8/2023) sore WIB. Tim debutan Latvia langsung tampil apik di laga perdana dengan menang 109-70 atas Lebanon.

Timnas Basket Latvia

Terlebih lagi pendukung dari negara Latvia sendiri mampu memenuhi Indonesia Arena dengan pernak pernik corak putih dan merah maroon. Tak hanya itu, para pendukung Latvia ini tampil begitu heboh dengan yel-yel dan sorak sorai penuh semangat.

Bertrans pun mengaku terkesima dengan dukungan luar biasa para pendukung Latvia di Indonesia Arena. Pemain Oklahoma City Thunder itu juga terkesan karena mereka perlu melalui perjalanan panjang untuk sampai ke Indonesia.

"Seperti yang baru saja saya katakan kepada media kami, ya. Selama pemanasan saya sudah melihat ada jumlah (penonton) bagus di sini. Mereka membuat perjalanan panjang," ucap Bertans setelah laga.

"Tapi pada akhirnya, setelah pertandingan, lalu hanya dengan melihat ke sisi tribun ini saja, saya sudah terkesima," lanjutnya.

Selain itu, Bertrans juga memberi pendapatnya mengenai venue Indonesia Arena. Bahkan ia menilai seperti bermain di rumah sendiri.

"Sebenarnya arenanya bagus. Sejak latihan pertama yang kami lakukan, lantainya bagus, terasa nyaman. Sejujurnya, setelah pertandingan ini kami merasa seperti di rumah sendiri," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement