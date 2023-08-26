FIBA World Cup 2023: Pebasket Oklahoma City Thunder Terpukau dengan Pendukung Latvia yang Guncang Indonesia Arena

PEBASKET Oklahoma City Thunder, Davis Bertrans, mengaku terpukau dengan para pendukung Latvia yang guncang Indonesia Arena di laga perdana Grup H FIBA World Cup 2023. Kemenangan itu pun terasa spesial karena Latvia memiliki banyak penggemar yang datang langsung ke Indonesia.

Latvia dan Lebanon menjadi tim pertama yang bertanding di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta pada Jumat (25/8/2023) sore WIB. Tim debutan Latvia langsung tampil apik di laga perdana dengan menang 109-70 atas Lebanon.

Terlebih lagi pendukung dari negara Latvia sendiri mampu memenuhi Indonesia Arena dengan pernak pernik corak putih dan merah maroon. Tak hanya itu, para pendukung Latvia ini tampil begitu heboh dengan yel-yel dan sorak sorai penuh semangat.

Bertrans pun mengaku terkesima dengan dukungan luar biasa para pendukung Latvia di Indonesia Arena. Pemain Oklahoma City Thunder itu juga terkesan karena mereka perlu melalui perjalanan panjang untuk sampai ke Indonesia.

"Seperti yang baru saja saya katakan kepada media kami, ya. Selama pemanasan saya sudah melihat ada jumlah (penonton) bagus di sini. Mereka membuat perjalanan panjang," ucap Bertans setelah laga.

"Tapi pada akhirnya, setelah pertandingan, lalu hanya dengan melihat ke sisi tribun ini saja, saya sudah terkesima," lanjutnya.

Selain itu, Bertrans juga memberi pendapatnya mengenai venue Indonesia Arena. Bahkan ia menilai seperti bermain di rumah sendiri.

"Sebenarnya arenanya bagus. Sejak latihan pertama yang kami lakukan, lantainya bagus, terasa nyaman. Sejujurnya, setelah pertandingan ini kami merasa seperti di rumah sendiri," lanjutnya.