Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Putri Kusuma Wardani Tak Merasa Kecewa meski Disingkirkan He Bing Jiao di BWF World Championships 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |03:00 WIB
Putri Kusuma Wardani Tak Merasa Kecewa meski Disingkirkan He Bing Jiao di BWF World Championships 2023
Putri Kusuma Wardani tak merasa kecewa meski kalah dari He Bing Jiao di BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

PUTRI Kusuma Wardani tak merasa kecewa meski disingkirkan He Bing Jiao di BWF World Championships 2023. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia itu merasa tetap puas karena sudah bermain baik.

Putri KW – sapaan akrab Putri Kusuma Wardani – takluk dari He Bing Jiao lewat pertarungan sengit dalam tiga gim dengan skor 21-18, 19-21, dan 17-21. Laga tersebut berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Rabu (23/8/2023) dini hari WIB.

Putri Kusuma Wardani

Sang pebulu tangkis berusia 21 tahun mengaku tak menyesal dengan kekalahan ini. Sebab, dirinya merasa telah memperlihatkan peningkatan performa.

“Kendati kalah, saya tidak kecewa. Saya tetap puas karena bisa bermain baik walau hasilnya belum memang. Saya hanya ingin tampil bagus saja. Biar rangkingnya juga naik,” ucap Putri KW dalam rilis PBSI, Rabu (23/8/2023).

Performa Putri KW pun layak mendapatkan acungan jempol. Apalagi, ketika tertinggal 1-11 di gim kedua. Dia mampu menipiskan ketertinggalan meski akhirnya takluk dengan skor tipis 19-21. Pemain kelahiran Tangerang itu bahkan tidak menyangka bisa memangkas jarak ketertinggalannya itu.

“Saat ketinggalan, saya hanya ingin bermain lebih konsisten. Saya tidak boleh buru-buru. Harus bisa bermain reli. Malah saya bisa mendapatkan banyak poin dari bermain reli. Tetapi, saya kadang kurang sabaran,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement