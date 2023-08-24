Putri Kusuma Wardani Tak Merasa Kecewa meski Disingkirkan He Bing Jiao di BWF World Championships 2023

Putri Kusuma Wardani tak merasa kecewa meski kalah dari He Bing Jiao di BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)

PUTRI Kusuma Wardani tak merasa kecewa meski disingkirkan He Bing Jiao di BWF World Championships 2023. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia itu merasa tetap puas karena sudah bermain baik.

Putri KW – sapaan akrab Putri Kusuma Wardani – takluk dari He Bing Jiao lewat pertarungan sengit dalam tiga gim dengan skor 21-18, 19-21, dan 17-21. Laga tersebut berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Rabu (23/8/2023) dini hari WIB.

Sang pebulu tangkis berusia 21 tahun mengaku tak menyesal dengan kekalahan ini. Sebab, dirinya merasa telah memperlihatkan peningkatan performa.

“Kendati kalah, saya tidak kecewa. Saya tetap puas karena bisa bermain baik walau hasilnya belum memang. Saya hanya ingin tampil bagus saja. Biar rangkingnya juga naik,” ucap Putri KW dalam rilis PBSI, Rabu (23/8/2023).

Performa Putri KW pun layak mendapatkan acungan jempol. Apalagi, ketika tertinggal 1-11 di gim kedua. Dia mampu menipiskan ketertinggalan meski akhirnya takluk dengan skor tipis 19-21. Pemain kelahiran Tangerang itu bahkan tidak menyangka bisa memangkas jarak ketertinggalannya itu.

“Saat ketinggalan, saya hanya ingin bermain lebih konsisten. Saya tidak boleh buru-buru. Harus bisa bermain reli. Malah saya bisa mendapatkan banyak poin dari bermain reli. Tetapi, saya kadang kurang sabaran,” ujarnya.