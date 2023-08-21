Profil Shai Gilgeous-Alexander, Andalan Timnas Basket Kanada di FIBA World Cup 2023

PROFIL Shai Gilgeous-Alexander akan dibahas Okezone di artikel ini. Perlu diketahui, Shai Gilgeous-Alexander akan menjadi salah satu bintang dalam skuad Timnas Basket Kanada yang akan bermain di Indonesia Arena, venue dari FIBA World Cup 2023.

Shai Gilgeous-Alexander atau yang akrab disebut SGA merupakan bintang masa depan NBA yang berasal dari Kanada. Aksinya pun bisa dilihat langsung oleh para pencinta bola basket Tanah Air di venue teranyar di kompleks Gelora Bung Karno yang memiliki kapasitas hingga 16 ribu penonton.

Ya, Indonesia Arena akan menjadi tempat digelarnya sejumlah pertandingan dari Grup G dan H ajang Piala Dunia Bola Basket pada 25 Agustus hingga 3 September 2023.

Salah satu negara yang akan tampil di venue tersebut ialah Kanada. Meskipun belum menentukan squad final dengan jumlah 12 pemain untuk ajang tersebut, beberapa nama, seperti salah satunya Shai kemungkinan besar akan turun bermain di gelaran empat tahunan tersebut.

Shai lahir di Toronto, Ontario, Kanada, pada 12 Juli 1998 dan saat ini berusia 25 tahun. Meskipun di umurnya yang masih terbilang muda itu, dirinya sudah menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian di kompetisi bola basket Amerika Serikat, NBA.

Point Guard yang saat ini membela Oklahoma City Thunder itu menunjukkan performa yang memukau pada NBA musim 2022-2023. Dia mencatatkan total rata-rata 31,4 poin per gim, 5,5 asis per gim, 4,8 rebound per gim, 1,6 steal per gim, dan 1 blok per gim.