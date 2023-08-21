Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Profil Shai Gilgeous-Alexander, Andalan Timnas Basket Kanada di FIBA World Cup 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |03:04 WIB
Profil Shai Gilgeous-Alexander, Andalan Timnas Basket Kanada di FIBA World Cup 2023
Profil Shai Gilgeous-Alexander, pemain Timnas Basket Kanada. (Foto: Instagram/shai)
A
A
A

PROFIL Shai Gilgeous-Alexander akan dibahas Okezone di artikel ini. Perlu diketahui, Shai Gilgeous-Alexander akan menjadi salah satu bintang dalam skuad Timnas Basket Kanada yang akan bermain di Indonesia Arena, venue dari FIBA World Cup 2023.

Shai Gilgeous-Alexander atau yang akrab disebut SGA merupakan bintang masa depan NBA yang berasal dari Kanada. Aksinya pun bisa dilihat langsung oleh para pencinta bola basket Tanah Air di venue teranyar di kompleks Gelora Bung Karno yang memiliki kapasitas hingga 16 ribu penonton.

Ya, Indonesia Arena akan menjadi tempat digelarnya sejumlah pertandingan dari Grup G dan H ajang Piala Dunia Bola Basket pada 25 Agustus hingga 3 September 2023.

Salah satu negara yang akan tampil di venue tersebut ialah Kanada. Meskipun belum menentukan squad final dengan jumlah 12 pemain untuk ajang tersebut, beberapa nama, seperti salah satunya Shai kemungkinan besar akan turun bermain di gelaran empat tahunan tersebut.

Shai Gilgeous-Alexander

Shai lahir di Toronto, Ontario, Kanada, pada 12 Juli 1998 dan saat ini berusia 25 tahun. Meskipun di umurnya yang masih terbilang muda itu, dirinya sudah menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian di kompetisi bola basket Amerika Serikat, NBA.

Point Guard yang saat ini membela Oklahoma City Thunder itu menunjukkan performa yang memukau pada NBA musim 2022-2023. Dia mencatatkan total rata-rata 31,4 poin per gim, 5,5 asis per gim, 4,8 rebound per gim, 1,6 steal per gim, dan 1 blok per gim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement