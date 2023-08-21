Advertisement
BASKET

Juara FIBA Womens Asia Cup 2023, Koh Itop: Jangan Pandang Timnas Basket Putri Indonesia Sebelah Mata!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |01:31 WIB
Juara FIBA Womens Asia Cup 2023, Koh Itop: Jangan Pandang Timnas Basket Putri Indonesia Sebelah Mata!
Timnas Basket Putri Indonesia juara FIBA Womens Asia Cup 2023 Divisi B. (Foto: Perbasi)
BANGKOK - Penanggung jawab Tim Nasional (Timnas) Basket Putri Indonesia, Christopher Tanuwidjaja atau yang akrab disapa Koh Itop senang bukan main karena Timnas Basket Putri Indonesia berhasil menjuarai FIBA Womens Asia Cup 2023 Divisi B. Ia pun menegaskan bahwa Timnas Basket Putri Indonesia yang sekarang memang kuat dan tak boleh dianggap sebelah mata lagi oleh lawan-lawan mereka.

Ya, Timnas Basket Putri Indonesia baru saja memenangkan FIBA Womens Asia Cup 2023 Divisi B. Kepastian itu diraih usai mereka menang atas Iran di partai final yang digelar di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Sabtu 19 Agustus 2023 malam WIB.

Dalam laga final itu, Henny Sutjiono dan kawan-kawan sukses menang dengan skor tipis 55-54 atas Iran. Kemenangan itu membuat Timnas Basket Putri Indonesia sukses promosi ke Divisi A.

Penampilan gemilang ditunjukkan para pemain sejak dimulainya ajang tersebut. Terbukti, sepanjang gelaran FIBA Women's Asia Cup 2023 Divisi B ini, mereka tak terkalahkan dan sukses melakukan sapu bersih.

Timnas Basket Putri Indonesia (Perbasi)

"Dunia, jangan pandang Indonesia sebelah mata!" tegas Koh Itop dikutip dari keterangan resmi Perbasi, Senin (21/8/2023).

Sejak kesuksesan membawa pulang medali emas SEA Games 2023 lalu, Timnas putri Indonesia masih belum terkalahkan di ajang internasional. Dalam sebelas pertandingan terakhir, mereka terus berhasil meraih kemenangan.

