Max Verstappen Disebut Tetap Lebih Hebat ketimbang Lewis Hamilton Sekalipun di Mobil yang Sama, Ini Alasannya

Max Verstappen dinilai lebih baik ketimbang Lewis Hamilton sekalipun di mobil yang sama (Foto: REUTERS)

MAX verstappen disebut tetap lebih baik ketimbang Lewis Hamilton sekalipun di mobil yang sama. Menurut mantan pemilik tim F1, Eddie Jordan, Verstappen masih lebih unggul.

Hamilton masih terus dibandingkan dengan Verstappen meskipun usianya tidak muda lagi. Keduanya digadang-gadang sebagai pembalap terbaik F1 sepanjang masa.

Namun, keduanya terpaut usia 13 tahun, dengan Verstappen masih 25 tahun dan Hamilton nyaris berkepala empat, yaitu 38 tahun. Verstappen disinyalir hanya lebih baik karena punya mobil lebih baik pada saat ini, namun Jordan tidak setuju.

"Menurut saya, dengan mobil yang sama saat ini, Max masih lebih unggul," ucap Jordan dilansir dari Crash, Jumat (18/8/2023).

"Hamilton masih akan memenangi seri balapan, tetapi dia memerlukan beberapa hal untuk bisa bersanding dengan Verstappen," kata mantan pemilik Jordan Grand Prix tersebut.