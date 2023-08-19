Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Disebut Tetap Lebih Hebat ketimbang Lewis Hamilton Sekalipun di Mobil yang Sama, Ini Alasannya

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |03:00 WIB
Max Verstappen Disebut Tetap Lebih Hebat ketimbang Lewis Hamilton Sekalipun di Mobil yang Sama, Ini Alasannya
Max Verstappen dinilai lebih baik ketimbang Lewis Hamilton sekalipun di mobil yang sama (Foto: REUTERS)
A
A
A

MAX verstappen disebut tetap lebih baik ketimbang Lewis Hamilton sekalipun di mobil yang sama. Menurut mantan pemilik tim F1, Eddie Jordan, Verstappen masih lebih unggul.

Hamilton masih terus dibandingkan dengan Verstappen meskipun usianya tidak muda lagi. Keduanya digadang-gadang sebagai pembalap terbaik F1 sepanjang masa.

Lewis Hamilton

Namun, keduanya terpaut usia 13 tahun, dengan Verstappen masih 25 tahun dan Hamilton nyaris berkepala empat, yaitu 38 tahun. Verstappen disinyalir hanya lebih baik karena punya mobil lebih baik pada saat ini, namun Jordan tidak setuju.

"Menurut saya, dengan mobil yang sama saat ini, Max masih lebih unggul," ucap Jordan dilansir dari Crash, Jumat (18/8/2023).

"Hamilton masih akan memenangi seri balapan, tetapi dia memerlukan beberapa hal untuk bisa bersanding dengan Verstappen," kata mantan pemilik Jordan Grand Prix tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement