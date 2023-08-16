Jelang BWF World Championships 2023, Indra Widjaja Beberkan Target yang Diberikan untuk Gregoria Mariska dan Putri KW

JAKARTA – Indonesia mengirimkan dua wakil tunggal putri di BWF World Championships 2023, yakni Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani (KW). Tentunya PBSI telah memberikan target kepada Gregoria dan Putri KW, lantas apa targetnya?

Menurut pelatih tunggal putri Indonesia, Indra Widjaja, sejatinya target tentu menjadi juara. Hanya saja ia ingin bersikap realistis dan berharap Gregoria dan Putri KW bisa memaksimalkan dulu kemampuan mereka di turnamen tersebut.

Indra berkata seperti itu karena berkaca dari hasil di beberapa turnamen sebelumnya yang tampak cenderung naik-turun. Jadi, karena alasan itulah Indra tidak ingin muluk-muluk dalam memberikan target di BWF World Championships 2023.

"Balik lagi sih yang saya mau, sih, (Gregoria dan Putri) mengeluarkan kemampuan maksimal dulu. Terutama untuk Putri (KW) yang pada pertandingan terakhir selalu naik-turun," papar Indra kepada media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Gregoria juga sama. Di Korea kurang baik, di Jepang jauh lebih baik. Saya rasa di Kejuaraan Dunia, babak demi babak harus dicermati. Itu yang harus dipersiapkan," lanjutnya

Terlepas dari itu, Indra menjelaskan saat ini persiapan keduanya sudah cukup baik. Saat ini dia menekankan segi fisik dan feeling Gregoria dan Putri sebelum berangkat.