BWF World Championships 2023: Rionny Mainaky Berharap Prestasi Indonesia Merata di Semua Nomor

JAKARTA – Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Prestasi (Binpres) PP PBSI, Rionny Mainaky, membeberkan harapannya untuk penampilan para wakil Indonesia yang akan mentas di BWF World Championships 2023. Dia berharap prestasi Indonesia bisa merata di semua nomor.

"Saya harapkan persiapan untuk kejuaraan dunia bisa rata lagi, kemarin kan agak rata, bisa hasilnya bagus, sampai semifinal ada yang juara, semifinal, nah ini agak menurun dikit ya," ujar Rionny dalam keterangan PBSI yang diterima MNC Portal Indonesia, Minggu (13/8/2023).

Di sisi lain, Rionny juga realistis soal kekuatan pasukannya. Dia sadar tidak bisa memaksakan wakil di semua nomor meraih gelar juara.

Namun, Rionny setidaknya menargetkan tiga nomor yang bisa menyumbang gelar. Target itu diambil setelah berkaca dari beberapa turnamen terbaru ini.

"Enggak mungkin ya semua juara, tapi kalau bisa, kan biasanya kita target tiga, yang peluang kita bisa lihat kan, oh ada tiga ini bisa juara,” jelas Rionny.