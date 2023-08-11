Gaji Sergio Perez Kabarnya Dipotong, Penasihat Red Bull Angkat Bicara

GAJI Sergio Perez kabarnya dipotong, penasihat Red Bull Helmut Marko angkat bicara. Sebelumnya, sempat tersiar kabar bahwa pemotongan gaji tersebut ada dalam klausul kontrak Sergio Perez.

Menurut rumor tersebut kontrak sang pembalap asal Meksiko bersama Red Bull menyertakan pemotongan gaji jika berjarak 125 poin atau lebih dari Max Verstappen. Pada saat ini, posisi keduanya di klasemen F1 2023 tepat 125 poin.

Verstappen kukuh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 314 poin. Sementara itu, rekannya di Red Bull, Perez, mengekor di posisi kedua dengan raihan 189 poin.

"Saya tidak tahu dari mana datangnya berita itu. Akan tetapi, itu tidak benar," tegas Marko dilansir dari Crash, Kamis (10/8/2023).

"Kontrak miliknya (Perez) diatur sesuai regulasi. Tidak akan ada pemotongan gaji baginya," lanjutnya.