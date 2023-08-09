Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Minta Maaf, 2 Pemuda di Tangerang Masih Tak Terima Dihajar Rudy Golden Boy

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |08:16 WIB
Minta Maaf, 2 Pemuda di Tangerang Masih Tak Terima Dihajar Rudy Golden Boy
Rudy Agustian (Rudy Golden Boy) menghajar dua pemuda (Foto: Instagram/@kabarbintaro)
A
A
A

TANGERANG - Dua pemuda di Tangerang yang terlibat baku hantam dengan eks atlet MMA Rudy Golden Boy (Rudy Agustian) akhirnya meminta maaf. Kedua pemuda bernama Masdon dan Estu itu mengaku telah bersalah karena menyerobot antrean.

Permintaan maaf tersebut diedarkan melalui akun Instagram bernama @maradonamarinir, Senin 7 Agustus 2023 malam WIB. Tampak kedua pemuda itu mengutarakan kesalahan mereka dan meminta maaf akan hal tersebut.

Rudy Agustian (Rudy Golden Boy) terlibat perkelahian (Foto: Instagram/@kabarbintaro)

Namun dalam keterangan tersebut, kedua pemuda itu masih tidak senang dengan sikap Rudy yang main tangan. Mereka tidak terima karena dihajar oleh mantan atlet MMA.

Pasalnya, menurut Masdon, mereka tidak bisa melawan karena menyadari kesalahan. Kedua pemuda tersebut juga merasa tidak layak untuk membalas karena merebut antrean.

Namun yang terjadi justru keduanya dihajar oleh Rudy. Salah satu di antara mereka bahkan ada yang sempat terjatuh berdasarkan video yang beredar viral di sosial media.

"Halo gua Masdon dan ini Estu, mau klarifikasi tentang video yang viral karena gue nyalip (ngerebut) antrean saat itu. Jadi di sini gua akuin kita salah ya, dan minta maaf," ujar pria bertopi yang mengaku bernama Masdon dalam unggahan @maradonamarinir tersebut.

"Banyak yang nanya kenapa kita ga ngelawan? Gimana kita mau ngelawan kalau posisi kita saat itu salah. Terus banyak juga komen yang menyimpang soal kondisi temen gua yang kenapa-kenapa, kita di sini ga kenapa-kenapa ko aman-aman aja, ga ada yang sampe masuk rumah sakit," lanjutnya.

Halaman:
1 2
