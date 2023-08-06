Kalah di Laga Terakhir, Pelatih Timnas Basket Indonesia Anggap Suriah Tim Terbaik di IIBI 2023

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Basket Indonesia menutup turnamen Indonesia International Basketball Invitational (IIBI) 2023 dengan kekalahan. Tepatnya Timnas Basket Indonesia tumbang di tangan Suriah dengan skor 76-82 pada Sabtu 5 Agustus 2023.

Dalam laga tersebut, Timnas Basket Indonesia sejatinya sempat unggul di tiga kuarter pertama. Akan tetapi, Suriah mampu bangkit pada akhir kuarter ketiga dan langsung membalikkan keadaan pada awal kuarter terakhir.

Yudha Saputera dan kolega pun harus bertekuk lutut dari Suriah pada laga yang digelar di Indonesia Arena tersebut. Ini menjadi kekalahan pertama bagi Skuad Merah Putih di gelaran IIBI 2023 setelah sebelumnya sukses membukukan dua kemenangan berturut-turut.

Usai laga, pelatih Timnas Basket Indonesia, Milos Pejic memberikan selamat kepada Suriah. Menurut Pejic, Suriah pantas menang karena merupakan tim terbaik di turnamen IIBI 2023.

"Selamat kepada Suriah, mereka yang terbaik di turnamen ini," ucap Pejic pada konferensi pers seusai laga, Minggu (6/8/2023).

"Setengah pertandingan kami bermain bagus, tetapi setengahnya lagi banyak halangan," tambah juru taktik asal Serbia itu.