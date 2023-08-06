Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kalah di Laga Terakhir, Pelatih Timnas Basket Indonesia Anggap Suriah Tim Terbaik di IIBI 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |02:04 WIB
Kalah di Laga Terakhir, Pelatih Timnas Basket Indonesia Anggap Suriah Tim Terbaik di IIBI 2023
Pelatih Timnas Basket Indonesia, Milos Pejic. (Foto: Muhammad Gazza/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Basket Indonesia menutup turnamen Indonesia International Basketball Invitational (IIBI) 2023 dengan kekalahan. Tepatnya Timnas Basket Indonesia tumbang di tangan Suriah dengan skor 76-82 pada Sabtu 5 Agustus 2023.

Dalam laga tersebut, Timnas Basket Indonesia sejatinya sempat unggul di tiga kuarter pertama. Akan tetapi, Suriah mampu bangkit pada akhir kuarter ketiga dan langsung membalikkan keadaan pada awal kuarter terakhir.

Yudha Saputera dan kolega pun harus bertekuk lutut dari Suriah pada laga yang digelar di Indonesia Arena tersebut. Ini menjadi kekalahan pertama bagi Skuad Merah Putih di gelaran IIBI 2023 setelah sebelumnya sukses membukukan dua kemenangan berturut-turut.

Usai laga, pelatih Timnas Basket Indonesia, Milos Pejic memberikan selamat kepada Suriah. Menurut Pejic, Suriah pantas menang karena merupakan tim terbaik di turnamen IIBI 2023.

Timnas Basket Indonesia vs Suriah (Muhammad Gazza/MPI)

"Selamat kepada Suriah, mereka yang terbaik di turnamen ini," ucap Pejic pada konferensi pers seusai laga, Minggu (6/8/2023).

"Setengah pertandingan kami bermain bagus, tetapi setengahnya lagi banyak halangan," tambah juru taktik asal Serbia itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636/tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184155/peserta_berharap_turnamen_basket_mnc_sports_competition_digelar_secara_rutin-b3Km_large.jpeg
Peserta Harap Turnamen Basket MNC Sports Competition Digelar Rutin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/36/3155942/fiba_women_asia_cup_2025-Ae4Q_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/36/3144110/simak_harta_kekayaan_pebasket_lebron_james-CTtf_large.jpg
Harta Kekayaan Pebasket LeBron James, Lebih Tajir ketimbang Raja Minyak!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement