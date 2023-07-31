Dapat Tantangan Bertarung dari Conor McGregor, Ini Jawaban Justin Gaethje

SALT LAKE - Justin Gaethje baru saja menang atas Dustin Poirier dalam perebutan sabuk BMF di UFC 291 pada Minggu 30 Juli 2023. Usai duel tersebut, tiba-tiba saja petarung UFC lainnya, Conor McGregor menantang Gaethje untuk bertarung.

Baru saja menang di Delta Center, Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat, Gaethje langsung mendapatkan tantangan dari McGregor. Menanggapi tawaran tersebut, Gaethje justru tak peduli.

Ya, kemenangan yang diraih Gaethje, McGregor langsung menantangnya melalui media sosial. Dia bahkan mengesampingkan Michael Chandler yang seharusnya dihadapinya pada tahun ini.

"Justin (Gaethje), aku akan menamparmu habis-habisan. Aku adalah BMF yang asli, persetan dengan Chandler," tulis McGregor di akun Twitter pribadinya di @TheNotoriousMMA, Senin (31/7/2023).

Mendengar tantangan dari mantan juara kelas lightweight UFC itu, Gaethje pun tak begtu memperdulikannya. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa McGregor terlebih dahulu menolak untuk bertarung dengannya.

"Menurut saya dia menolak untuk bertarung denganku kira-kira sebanyak enam kali. Biasanya, anda harus kalah terlebih dahulu untuk bisa melawannya. Jadi, saya tidak tahu apa yang terjadi," jawab Gaethje seusai duelnya dengan Poirier.

"Saya tidak tahu, sejujurnya saya tidak begitu peduli soal itu," tambahnya.