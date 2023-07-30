Sama-Sama Murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi Khawatir Persaingannya dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2023 Dilebih-lebihkan

TAVULLIA – Dua murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi dan juga Francesco Bagnaia, kini sedang bersaing ketat dalam perebutan gelar juara di MotoGP 2023. Bezzecchi pun mengaku memiliki kekhawatiran dengan sorotan yang diberikan terhadap persaingannya dengan Bagnaia.

Bezzecchi takut persaingannya dengan Bagnaia dilebih-lebihkan oleh pihak lain. Padahal, hubungannya dengan Bagnaia tetap baik dan erat terlepas dari persaingan itu.

Tak ayal, Bezzecchi merasa persaingannya dengan Bagnaia menjadi lebih berat. Dia takut ada sorotan yang dilebih-lebihkan, bukan hanya soal persaingannya dengan Bagnaia, tetapi juga dengan pembalap lain yang merupakan jebolan akademi VR46.

"Itu tidak mudah (bersaing dengan Bagnaia di MotoGP 2023),” ujar Bezzecchi, dilansir dari Speedweek, Minggu (30/7/2023).

“Semua orang selalu berpikir lebih baik bertarung dengan pembalap dari akademi kami. Sebenarnya, itu sedikit kurang indah, karena selalu ada sedikit rasa takut untuk dilebih-lebihkan,” lanjutnya.

BACA JUGA: Mantan Rival Valentino Rossi Takut Honda dan Yamaha Undur Diri dari MotoGP

“Ini bukan hanya tentang Pecco, ini tentang semua orang di akademi,” jelas Bezzecchi.

Ya, Bagnaia yang membela Ducati Lenovo tampil apik di MotoGP 2023. Dia pun kini bertengger kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2023.