HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Ungkap Kunci Sukses Revans atas Kunlavut Vitidsarn hingga Tembus Semifinal Japan Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |02:24 WIB
Jonatan Christie Ungkap Kunci Sukses Revans atas Kunlavut Vitidsarn hingga Tembus Semifinal Japan Open 2023
Jonatan Christie dan Kunlavut Vitidsarn. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TOKYO – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses revans atas jagoan Thailand, Kunlavut Vitidsarn hingga lolos ke babak semifinal Japan Open 2023. Jonatan pun blak-blakan mengungkap kunci suksesnya

Jonatan mengatakan kemenangan bisa diraihnya atas Kunlavut di babak perempatfinal Japan Open 2023 berkat pelajaran yang dipetiknya dari pertemuan sebelumnya. Dengan begitu, strateginya bisa berjalan lancar.

Jonatan Christie

“Pastinya saya belajar dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, hari ini strategi yang disiapkan berjalan dengan lancar dan cukup baik. Saya bermain lebih agresif dan lebih tenang,” ujar Jonatan, dilansir dari rilis PBSI, dikutip Sabtu (29/7/2023).

Tembus semifinal, Jonatan menilai keputusannya untuk absen di Korea Open 2023 pada pekan lalu memberi keuntungan baginya dalam berlaga di Japan Open 2023. Pasalnya, dia jadi bisa melakukan persiapan yang lebih matang. Kondisi fisiknya pun menjadi lebih bugar.

“Absen di Korea Open ada plus minusnya saya rasa. Plusnya persiapan menjadi lebih lama, tenaga juga bisa difokuskan ke sini. Sedangkan minusnya, saya tidak dapat poin,” jelas pemain yang akrab disapa Jojo itu.

Ya, Jonatan menuai hasil manis kala melawan Kunlavut Vitidsarn di babak perempatfinal Japan Open 2023. Berlaga di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jumat 28 Juli 2023, Jonatan menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-16 dalam waktu 44 menit.

Halaman:
1 2
