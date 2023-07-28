Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ogah Dikalahkan Fajar Alfian/Rian Ardianto, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Bakal Tampil Maksimal di Perempatfinal Japan Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |02:04 WIB
Ogah Dikalahkan Fajar Alfian/Rian Ardianto, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Bakal Tampil Maksimal di Perempatfinal Japan Open 2023
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto di perempatfinal Japan Open 2023. (Foto: PBSI)
A
A
A

TOKYO – Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, mengungkapkan kunci keberhasilan mereka melakukan comeback luar biasa atas pasangan Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, di babak 16 besar Japan Open 2023. Mereka pun mengaku tak mau kalah dari sang junior, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, ketika mereka bertemu di babak perempat final nanti.

Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dipastikan akan berjumpa rekan senegera, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di perempatfinal Japan Open 2023. Ahsan/Hendra pun mengaku tak mau dikalahkan Fajar/Rian, karena itu mereka aakan tampil maksimal agar dapat memenangkan laga tersebut.

Tentu mengalahkan Fajar/Rian yang berstatus ganda putra peringkat satu dunia itu tidaklah mudah. Apalagi dari enam pertemuan yang sudah terjadi, kedua pasangan sama-sama kuat sebab sama-sama mengantongi tiga kemenangan.

Pada pertemuan terakhirnya di final All England 2023, Ahsan/Hendra menjadi pasangan yang kalah. Pada saat itu, Ahsan/Hendra mengakui kehebatan Fajar/Rian dengan skor 17-21 dan 14-21.

Kini pasangan berjuluk The Daddies itu berniat untuk mengalahkan Fajar/Rian. Untuk itu, mereka bakal beristirahat total jelang melawan Fajar/Rian agar bisa menang dan lolos ke semifinal turnamen super 750 tersebut.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

“Kami mau istirahat, mengembalikan kondisi dulu. Besok bersiap lawan Fajar/Rian,” ucap Ahsan, dikutip dari rilis PBSI, Jumat (28/7/2023).

Halaman:
1 2
