Gregoria Mariska Beberkan Kunci Sukses Kalahkan Pornpawee Chochuwong di Japan Open 2023

GREGORIA Mariska beberkan kunci sukses kalahkan Pornpawee Chochuwong di Japan Open 2023. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia itu mengatakan bahwa permainan ngotot merupakan salah satu faktor keberhasilannya.

Gregoria sukses membalas dendam atas kekalahan yang diderita dari Pornpawee di Swiss Open 2023 pada Maret lalu. Dalam laga itu, atlet kelahiran Wonogiri itu takluk dengan skor 21-18, 13-21, dan 17-21.

Hari ini, Selasa (25/7/2023), siang WIB, Gregoria menang di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang di babak 32 besar Japan Open 2023. Dalam pertarungan sengit selama sejam 13 menit, Gregoria menang 21-19, 18-21, dan 18-21.

"Hari ini saya sudah lebih siap untuk melawan Pornpawee (Chochuwong). Saya tidak mau kecolongan karena kekalahan sebelumnya, kan, di Swiss Open 2023 dan catatannya seringkali lengah di poin-poin akhir," jelas Gregoria seusai laga, Selasa (25/7/2023).

"Untuk strategi tidak terlalu berubah dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya mencoba untuk tidak kalah di rasa ngototnya," tegasnya.

Atlet 23 tahun itu mengatakan bahwa sejatinya laga bisa dituntaskannya pada gim kedua. Namun, dirinya kehilangan fokus dan membuat pertandingan berlanjut ke gim ketiga.