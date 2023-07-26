Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Joan Mir yang Kasih Nama Anak Sama seperti Dirinya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |00:00 WIB
Kisah Joan Mir yang Kasih Nama Anak Sama seperti Dirinya
Joan Mir mengumumkan kelahiran putranya yang diberi nama Joan Mir juga (Foto: Instagram/joanmir36official)
KISAH Joan Mir yang kasih nama anak sama seperti dirinya. Pembalap MotoGP dari tim Repsol Honda tersebut telah resmi menjadi ayah dan anaknya juga dinamakan Joan Mir, sama seperti dirinya.

Mir mengumumkan kabar bahagia tersebut di akun Instagram miliknya, @joanmir36official, pada Minggu (23/7/2023). Mir menguggah foto dirinya bersama sang putra pertama yang lahir pada Sabtu, 22 Juli 2023 lalu, dan juga sang istri, Alejandra.

Joan Mir

“Selamat datang Joan. Ibu dan bayinya hebat. Senang akhirnya kamu bersama kami,” tulis keterangan foto tersebut.

Uniknya, Joan Mir juga memberi nama sang anak sama seperti dirinya. Itu artinya putra pertamanya itu juga memiliki nama Joan Mir.

Dengan demikian, ada tiga Joan Mir di keluarga tersebut. Sebab, sang ayah juga memiliki nama Joan Mir, seperti dirinya.

Kabar bahagia itu pun disambut dengan suka cita oleh para pembalap lainnya. Mereka memberikan ucapan selamat kepada mantan rider Suzuki Ecstar itu atas kelahiran putra pertamanya.

“Selamat kawan,” komentar Marc Marquez di foto tersebut.

