Hasil Final IBL 2023: Hajar Pelita Jaya 74-65, Prawira Bandung Menang di Game 1

JAKARTA – Prawira Harum Bandung berhasil mengalahkan Pelita Jaya Jakarta di game 1 final IBL 2023, pada Kamis 20 Juli 2023 malam WIB. Bermain di kandang lawan, Prawira Bandung merebut game 1 dengan kemenangan 74-65.

Dalam laga final IBL 2023 itu, pemain Prawira Bandung, Muhammad Reza Fahdani Guntara menjadi bintang karena menyumbang 26 poin, tujuh rebound dan satu assist. Jarred Dwayne Shaw pun tak kalah gemilang dengan menorehkan double-double berkat catatan 12 poin dan 11 reboundnya.

Dengan hasil ini, Prawira Bandung sementara unggul 1-0 atas Pelita Jaya di final IBL 2023. Mereka membutuhkan satu kemenangan lagi pada Game 2 yang akan digelar di depan publik sendiri di C-Tra Arena, Bandung, pada Sabtu 20 Juli 2023.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kedua tim bertarung sengit sejak awal pertandingan. Skor imbang terus terjadi hingga mencapai angka 7-7.

Setelah itu, Pelita Jaya mulai menjauh dengan keunggulan 10-8 lewat tembakan tiga angka Andakara Prastawa Dhyaksa. Aksi jump shot dari Agassi Goantara pun terus membawa tuan rumah unggul 14-12.

Tiga angka sumbangan Yesaya Alessandro Saudale dan dua poin dari Hendrick Xavi Yonga pun membuat sang juara bertahan memperlebar keunggulan menjadi 19-13. Namun, Prawira Bandung sempat memangkas jarak menjadi 16-19 di akhir kuarter pertama lewat tiga poin tambahan dari Jarred Dwayne Shaw.

Pada awal kuarter kedua, tembakan tiga angka Hans Abraham membuat Prawira Bandung menyamakan skor menjadi 19-19. Akan tetapi, Pelita Jaya bisa menjauh lagi dengan keunggulan 31-26 setelah menampilkan pertahanan yang sangat solid serta variasi serangan yang ciamik.

Namun, berkat aksi gemilang Brandon Francis dan Jarred Shaw tim tamu berhasil menyamakan skor lagi di angka 31-31. Bahkan, mereka sukses berbalik unggul 33-36 berkat performa apik dari Jarred Shaw. Akan tetapi, akhirnya Pelita Jaya bisa kembali membuat skor imbang 38-38 di akhir kuarter kedua.