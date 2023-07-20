Marco Bezzecchi Ungkap Kemenangan Paling Berkesannya di MotoGP 2023

Marco Bezzecchi tampil begitu apik di sepanjang musim ini (Foto: Twitter/VR46RacingTeam)

MARCO Bezzecchi ungkap kemenangan paling berkesannya di MotoGP 2023. Pembalap Mooney VR46 Racing tersebut mengatakan bahwa kemenangan di Argentina jadi keberhasilan paling membanggakan untuknya.

Bezz – sapaan Bezzecchi – meraih gelar Rookie of The Year pada musim lalu. Kini, namanya semakin menjulang setelah hanya butuh dua seri untuk mengamankan kemenangan di seri utama, yang diamankan di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, Argentina.

Pembalap berusia 24 tahun itu juga menang di Prancis dan meraih dua podium lainnya sepanjang paruh pertama musim ini. Dia pun menutup perjalanannya sebelum jeda musim panas dengan kemenangan sprint di GP Belanda 2023.

Raihan positif itu membuat Bezzecchi bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2023 dengan raihan 158 poin. Dia hanya tertinggal satu poin dari Jorge Martin yang ada di tempat kedua, dan 36 angka di belakang Francesco Bagnaia yang menjadi pemuncak klasemen.

Oleh karena itu, Bezzecchi puas dengan performanya pada paruh pertama musim ini dengan menunggangi Desmosedici GP22. Menurutnya, dia telah meningkatkan banyak hal dibanding musim lalu sehingga sekarang mampu bersaing di papan atas.

"Paruh pertama musim ini sangat positif. Saya telah membuat banyak kemajuan dibandingkan tahun 2022. Sejak tes musim dingin pertama, saya merasa sangat nyaman dengan motor dan tim dan dapat langsung berkendara dengan cepat,” kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Rabu (19/7/2023).